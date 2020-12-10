В Петербурге накрыли сеть подпольных казино

В Петербурге сотрудники городского управления СК и полиции обнаружили сеть подпольных казино. Управляли ею восемь человек, которые принимали ставки, вели бухгалтерию и обеспечивали работу оборудования игровых клубов.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в самих клубах и по адресам их владельцев прошли обыски. Изъяты документы и предметы, которые имеют значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

По предварительным данным, нелегальные казино заработали в Петербурге с апреля. Организаторы тщательно маскировали свои заведения, нанимали неразговорчивых сотрудников, чтобы в клубы не проникли посторонние, наняли охрану.

Сейчас пятеро участников группы находятся под подпиской о невыезде, еще троим суд в ближайшее время изберет меру пресечения.