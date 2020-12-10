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10.12.2020 14:46
Рубрика: Происшествия

В Сыктывкаре на три магазина завели дела из-за общих градусников

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)

На три магазина в Сыктывкаре были заведены административные дела за использование контактных градусников. В регионе на предприятиях торговли введена обязательная термометрия, но в этих торговых точках посетителям предлагали воспользоваться общим градусником, сообщает администрация Сыктывкара.

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Материалы на все три магазина сейчас переданы в Сыктывкарский городской суд.

Предприятием торговли грозит штраф или даже приостановление деятельности.

Стоит отметить, что в Республике Коми действует режим повышенной готовности, который предполагает, что температура посетителям в общественных местах может измеряться исключительно бесконтактным способом.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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