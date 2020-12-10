На Кубани начальник колонии и судмедэксперт попались на взятке

Новости

ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровне 16:17
Камеры в метро начнут распознавать пассажиров, которым требуется врач 16:16
Ридли Скотт поддержал Warner Bros. в решении выпускать фильмы онлайн 16:12
Показатели глобального потепления в России выше среднемировых 16:07
В Белграде 15 декабря зажгут Вечный огонь 16:04
Астрономы оценили условия для жизни на планетах Проксимы Центавра 16:01
Мишустин поощрил призеров чемпионата России по легкой атлетике 15:57
Работы на ЦКАД-4 завершены на 95% 15:57
Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы побила рекорд 15:48
Путин поручит разработать меры для защиты журналистов на массовых акциях 15:45
Конституционный суд Молдавии утвердил победу Санду на выборах президента 15:44
Путин предложил проработать идею создания суда по правам человека 15:41
Портал "Культура.РФ" запустил интерактивный новогодний календарь 15:41
Андрей Бочкарев назвал приоритеты дорожного строительства столицы 15:39
В ДФО планируют увеличение грузоперевозок по БАМу и Транссибу 15:35
Жителей Сургута арестовали за похищение девушек 15:27
Аферисты обокрали новгородцев под видом врачей, лечащих COVID-19 15:14
Путин призвал следователей не вмешиваться в лечение заключенных 15:12
Вакцинация от COVID начнется во всех регионах до конца недели 15:10
В ДФО дополнительно поставят 614 аппаратов ИВЛ 15:09
Глава СПЧ: Блокировка IT-платформ может привести к торможению Рунета 14:57
Путин: Россия вынуждена отвечать на цензуру зарубежных ресурсов 14:53
Путину предложили ряд мер по улучшению дистанционного образования 14:48
В Сыктывкаре на три магазина завели дела из-за общих градусников 14:46
29-летний актер Харлан Бэнд умер от передозировки 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
10.12.2020 14:58
Рубрика: Происшествия

На Кубани начальник колонии и судмедэксперт попались на взятке

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Усть-Лабинском районе Кубани на скамье подсудимых оказались 41-летний начальник исправительной колонии и 43-летний заведующий районного отделения Бюро СМЭ. Они обвиняются в коррупционных преступлениях: дача взятки группой лиц по предварительному сговору, превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
В Туле задержан 18-летний юноша, готовивший атаку на учебное заведение

По данным следствия, 14 ноября 2019 года в Усть-Лабинской колонии скончался заключенный. По результатам судмедэкспертизы осужденный умер от токсического отравления, что могло свидетельствовать при дальнейших исследованиях о наличии в крови наркотических веществ.

- Об этом и сообщил эксперт заместителю начальника колонии (уголовное дело в отношении него прекращено в связи с добровольным сообщением о преступлении) и предложил заменить образцы за вознаграждение - в 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Чтобы избежать ответственности, начальник колонии и его заместитель собрали с осужденных 70 тысяч рублей, 20 из которых оставили себе. Требуемая сумма была передана эксперту бюро в автомобиле на улице города. В дальнейшем фигурантов задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Путину предложили ряд мер по улучшению дистанционного образования
Мишустин: Ведомства пустили на самотек цены на продовольствие
Банк России готовит закон о паспортах финансовых продуктов
Вакциной "Спутник V" в России уже привились более 150 тысяч граждан
Корабли ВМФ РФ впервые за 10 лет примут участие в учениях со странами НАТО
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку