На Кубани начальник колонии и судмедэксперт попались на взятке

В Усть-Лабинском районе Кубани на скамье подсудимых оказались 41-летний начальник исправительной колонии и 43-летний заведующий районного отделения Бюро СМЭ. Они обвиняются в коррупционных преступлениях: дача взятки группой лиц по предварительному сговору, превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 14 ноября 2019 года в Усть-Лабинской колонии скончался заключенный. По результатам судмедэкспертизы осужденный умер от токсического отравления, что могло свидетельствовать при дальнейших исследованиях о наличии в крови наркотических веществ.

- Об этом и сообщил эксперт заместителю начальника колонии (уголовное дело в отношении него прекращено в связи с добровольным сообщением о преступлении) и предложил заменить образцы за вознаграждение - в 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Чтобы избежать ответственности, начальник колонии и его заместитель собрали с осужденных 70 тысяч рублей, 20 из которых оставили себе. Требуемая сумма была передана эксперту бюро в автомобиле на улице города. В дальнейшем фигурантов задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.