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10.12.2020 10:11
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела банды убийц, орудовавшей в Ростове

Текст: Алена Ларина

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух членов банды Сергея Хохлачева, орудовавшей на территории региона два года. Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК РФ, Арсен Казиев и Алексей Садохин обвиняются в убийстве, совершенном в Ростове.

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По версии следствия, подозреваемые стали членами банды в 2015 году. В ночь на пятое октября того же года они проникли в домовладение в переулке Казбекском, хозяин которого был знакомым Хохлачева.

У нападавших при себе были обрез винтовки Мосина, пистолет "Гранд Пауэр Т12", а также холодное оружие. Дождавшись приезда хозяев, бандиты связали их и потребовали деньги и ценности. Убив главу семейства, преступники унесли с собой имущество на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.

Преступление было раскрыто, в том числе, благодаря информации о продаже одного их похищенных предметов, которая стала известна следователям. Дело в отношении Казиева и Садохина направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее они были осуждены за пять вооруженных нападений вместе с Хохлачевым на банки и ювелирные магазины в Ростовской области. Сам главарь банды в 2017 году скончался, поэтому уголовное преследование в отношении него было прекращено.

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