В Краснодаре из уголовного дела исчез судья, сбивший насмерть велосипедиста

В четверг в Краснодарском краевом суде прошло заседание по делу Данила Юханова, скончавшегося в конце минувшего лета в больнице от травм, полученных в ДТП с участием судьи краевого суда Юрия Захарчевского. Предмет жалобы - возбуждение уголовного дела не в отношении виновника в смерти Данила, а просто по факту его гибели. А представитель Фемиды, сбившего велосипедиста, фигурирует в нем в качестве якобы неустановленного лица.

После открытого письма семьи погибшего, по поручению Александра Бастрыкина еще восьмого октября дело было передано в производство Главного следственного управления СК России "для объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств преступления". В четверг крайсуд рассмотрел его жалобу на действия следователя полиции, возбудившего уголовное дело после смерти велосипедиста. Как указано в постановлении майора юстиции А.Р. Тугуза "поводом к возбуждению уголовного дела послужил рапорт старшего инспектора группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару А.С Эргоньяна от 09.04.2020 г. А основанием является наличие в действиях неустановленного лица состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ".

- Такая формулировка позволяет следствию хирургически ловко отделить и вывести из фокуса общественного внимания истинного ответчика - человека, который непосредственно сбил Данила Юханова, управляя своим автомобилем, от самого автомобиля, который теперь, выходит, выступает в качестве самостоятельного участника трагедии, - возмущается адвокат Алексей Иванов. - Этакий автомобиль-убийца, совершивший наезд на человека, без участия водителя".

Особенно абсурдно подобная формулировка выглядит после знакомства с рапортом инспектора ДПС Эргоньяна, указавшего, что "07.04.2020 года в Карасунском округе города Краснодара имело место дорожно-транспортное происшествие, где водитель Захарчевский Ю.В., управляя автомобилем марки TOYOTA LAND CRUISER 200... допустил наезд на велосипедиста Юханова Д. В, предварительно двигавшегося попутно справа, после чего водитель место происшествия оставил. С места ДТП была изъята накладка на правое зеркало автомобиля LAND CRUISER 200 и подкрылок из пластика черного цвета". И далее: "...в связи с тем, что в действиях водителя Захарчевского Ю.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ, прошу направить материал в СУ СК по Краснодарскому краю, так как гражданин Захарчевский Юрий Витальевич имеет удостоверение действующего судьи Краснодарского краевого суда".

Сам судья Захарчевский факт ДТП отрицать не стал. К тому же на месте аварии остались детали внедорожника, ее зафиксировали камеры наружного наблюдения, а также видели прохожие, вызвавшие "скорую" и полицию. Но вот столкновения, по его словам, "не запомнил". Ибо часто теряет сознание, что могло произойти и в тот вечер. И поэтому покинул место ДТП: якобы из-за "плохого самочувствия и кратковременного отключения сознания". Дескать, факт аварии он просто не заметил, а когда очнулся, решил, что наскочил на бордюр". Чудеса, да и только! Но следователей, похоже, такое объяснение устроило.

Пословам судьи Юрия Захарчевского, факт аварии он просто не заметил, а когда очнулся, решил, что наскочил на бордюр

За пять месяцев доследственной проверки было вынесено четыре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Это делалось по одним и тем же основаниям: в связи с отсутствием согласия ВККС РФ. На вопрос обращалось следствие с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении водителя в судейской мантии, мне ответили отрицательно. Мол, они были уверены, что им все равно откажут. Странная, прямо скажем, аргументация.

У 30-летнего Данила Юханова остались четырехлетний сынишка и беременная жена. Он никогда не увидит свою дочку, которая должна родиться через месяц. Данила не стало 22 августа. Лишь после этого полицейские возбудили уголовное дело. После общественного резонанса этой истории прокуратура изъяла дело из полиции, передав материалы обратно в Следственный комитет. Была назначена дополнительная автотехническая экспертиза. Как пояснили в пресс-службе ведомства, "в настоящее время продолжается сбор доказательств и проводятся необходимые экспертизы".

Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский в телефонном разговоре с корреспондентом "РГ" сказал, что момента ДТП он действительно не помнит. При этом он заявил, что велосипедист двигался по встречной полосе. На вопрос, откуда он это знает, если не помнит самого наезда, судья ответил, что данное обстоятельство якобы зафиксировано на видео. Узнав об этом, защитник потерпевших удивился: "О существовании подобного видео лично мне ничего не известно, - сказал он. - И судья, судя по всему, продолжает ездить все на том же черном внедорожнике, на котором было совершено ДТП. Как же так?!"

Когда верстался номер, стало известно, что на прошедшем заседании апелляционной коллегии краевого суда было заявлено ходатайство об отводе председательствующего судьи и всех судей Краснодарского суда.

- Судья Геннадий Курдаков удовлетворил заявленное ходатайство в полном объеме", - сообщил адвокат Алексей Иванов. А на своей страничке в соцсетях он напишет: "В борьбе за право и правосудие не расслабляемся"...