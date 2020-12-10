Новости

Суд заочно приговорил организатора блокады Крыма к 19 годам 10:52
В России 108 школ закрыты на карантин по COVID-19 10:43
Все больницы и ТЦ обяжут иметь средства индивидуальной защиты и фонари 10:43
На Кубани предложили восстановить работу обсерваторов 10:41
В Московском зоопарке появились на свет детеныши лесных драконов 10:32
Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет 10:29
Актер Александр Самойлов перед смертью заразился коронавирусом 10:21
Путин поздравил RT с юбилеем и назвал голосом правды 10:06
Власти проверят, как борются с COVID-19 в отдаленных районах ДФО 10:05
NASA отобрала астронавтов для полета на Луну 09:44
Новые САУ и роботы: какая техника придет в Сухопутные войска РФ 09:25
Как в Москве бесплатно заказать выгул собаки 09:20
Оперштаб: Еще 5820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:13
Жители семи районов Бурятии ощутили землетрясение на Байкале 09:00
Почти 10 тысяч компаний Москвы обратились за субсидиями ставок по кредитам 08:52
В Москве появился туристический маршрут по купеческим местам 08:51
Средний рост платы за ЖКУ в РФ с июля 2021 года не превысит 4% 08:31
Дистанционный мониторинг лесов выявил почти 4 тысячи нарушений 08:20
Лондон и Евросоюз не смогли выйти из тупика на переговорах по Brexit 07:55
В Мексике обнаружен новый вид китов с клювом 07:15
Еще один монолит найден на автостоянке в Техасе 07:09
Депутат бундестага назвал антироссийские санкции "выстрелом в колено" 06:55
Умер итальянский футболист и чемпион мира 1982 года Паоло Росси 06:43
Вирус птичьего гриппа выявили в восьми префектурах Японии 06:33
Бразилия может начать экстренную вакцинацию от COVID-19 до конца года 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
10.12.2020 10:52
Рубрика: Происшествия

Суд заочно приговорил организатора блокады Крыма к 19 годам

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: РИА Новости / Тарас Литвиненко Фото: РИА Новости / Тарас Литвиненко
Фото: РИА Новости / Тарас Литвиненко

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор одному из организаторов блокады полуострова и создателю националистического добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана Ленуру Ислямову. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РК.

Трое крымчан получили совокупно 42 года за пропаганду "Хизб ут-Тахрир"

Длившееся более пяти лет следствие и судебный процесс завершились обвинительным вердиктом и наказанием по совокупности преступлений в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Ислямов лишен права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, на два года. Таким образом, суд удовлетворил запрошенное прокурором наказание. В то же время адвокат Ислямова Николай Полозов настаивал на невиновности и оправдании своего подзащитного.

Многоэпизодное уголовное дело Ислямова поступило в суд в апреле 2020 года. И сегодня судья Алла Хиневич, возглавлявшая коллегию из трех судей, вынесла приговор по трем статьям УК РФ - 208-й (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280-й (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ) и 281-й (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия).

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина за призывы к экстремизму

Созданный Ислямовым батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины с 2015 года. А его лидер призывал представителей крымских татар и украинцев вступить в ряды незаконного вооруженного формирования и воевать "за возвращение полуострова в состав Украины".

Ислямов и сам никогда не скрывал, что является одним из активных участников подрыва одной из опор линии электропередачи, по которой электроэнергия до конца 2015 года поставлялась с Украины на полуостров. Чтобы подчеркнуть свои "заслуги" в диверсионной деятельности, Ислямов даже выкладывал в интернете фотографии на фоне разрушенной опоры ЛЭП. Компания "Крымэнерго" в порядке гражданского судопроизводства настаивает на взыскании с Ислямова суммы ущерба от энергоблокады - более одного миллиарда рублей.

Интересно, что перед началом своей экстремистской карьеры Ислямов успел более месяца поработать на должность вице-премьера Совета министров Республики Крым, но был уволен, после чего присягнул на верность властям Украины. Несмотря на это Ислямов имеет российское гражданство, полученное им в 2014 году, и находится в федеральном розыске с 2016 года.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет
Корабли Черноморского флота уйдут на учения со странами НАТО
Прототип Starship разбился при испытаниях в штате Техас
Беларусь ограничит выезд из страны из-за коронавируса
Депутат бундестага назвал антироссийские санкции "выстрелом в колено"
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку