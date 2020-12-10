Суд заочно приговорил организатора блокады Крыма к 19 годам

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор одному из организаторов блокады полуострова и создателю националистического добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана Ленуру Ислямову. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РК.

Длившееся более пяти лет следствие и судебный процесс завершились обвинительным вердиктом и наказанием по совокупности преступлений в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Ислямов лишен права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, на два года. Таким образом, суд удовлетворил запрошенное прокурором наказание. В то же время адвокат Ислямова Николай Полозов настаивал на невиновности и оправдании своего подзащитного.

Многоэпизодное уголовное дело Ислямова поступило в суд в апреле 2020 года. И сегодня судья Алла Хиневич, возглавлявшая коллегию из трех судей, вынесла приговор по трем статьям УК РФ - 208-й (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280-й (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ) и 281-й (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия).

Созданный Ислямовым батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины с 2015 года. А его лидер призывал представителей крымских татар и украинцев вступить в ряды незаконного вооруженного формирования и воевать "за возвращение полуострова в состав Украины".

Ислямов и сам никогда не скрывал, что является одним из активных участников подрыва одной из опор линии электропередачи, по которой электроэнергия до конца 2015 года поставлялась с Украины на полуостров. Чтобы подчеркнуть свои "заслуги" в диверсионной деятельности, Ислямов даже выкладывал в интернете фотографии на фоне разрушенной опоры ЛЭП. Компания "Крымэнерго" в порядке гражданского судопроизводства настаивает на взыскании с Ислямова суммы ущерба от энергоблокады - более одного миллиарда рублей.

Интересно, что перед началом своей экстремистской карьеры Ислямов успел более месяца поработать на должность вице-премьера Совета министров Республики Крым, но был уволен, после чего присягнул на верность властям Украины. Несмотря на это Ислямов имеет российское гражданство, полученное им в 2014 году, и находится в федеральном розыске с 2016 года.