В январские праздники Сочи превратится в настоящую российскую туристическую Мекку: здесь планируют принять 350 тысяч гостей. Как накануне объявили власти региона, для четкой организации работы всех служб в преддверии Нового года, с 28 декабря начнет работу специальный оперативный штаб,за порядком будут следить казачьи дружины.

- В этом году массовых празднований, новогодних концертов не будет, - заявил глава края Вениамин Кондратьев.

Так, в Сочи, как и во всем регионе, запрещены культурно-массовые мероприятия, ни на одной площадке Новый год отмечать не будут. Кафе и рестораны должны работать только до полуночи, в том числе и в новогоднюю ночь. Кинотеатры до сих пор закрыты, а бассейны и аквапарки открылись, но точное расписание режима работы с первого января 2021 года пока еще не сформировано. В регионе должен соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.

Ни на одной площадке Новый год отмечать не будут. Кафе и рестораны должны работать только до полуночи, в том числе и в новогоднюю ночь

Распространяется он и на Красную Поляну, где 18 декабря планируется открытие зимнего сезона, который обещает стать массовым, тем более что европейские горные курорты закрыты.

Любопытно, что в последнее время интернет стал пестрить объявлениями о продажах мест в очереди на канатную дорогу на сочинских горных курортах. Причем цены разнятся и составляют примерно от четырех до сорока тысяч рублей. Но представители горных курортов просят гостей не обращать внимания на такие объявления. Ведь официально действует аналогичная услуга.

- Таких ловкачей сложно выловить в толпе, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе одного из горных курортов. - И мы надеемся, что гости будут покупать фаст-трек, который позволяет обходить очереди. К нему не нужно отдельно покупать ски-пасс - он и есть билет на канатку.

То есть купил на целый день такую услугу и катайся без очередей. Правда, он обойдется более чем в два раза выше стоимости ски-пасса: вместо 3950 рублей - 8,5-10 тысяч.

- Сезон должен быть максимально безопасным для наших гостей, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, сохранивший свой пост на внеочередных выборах главы муниципалитета. - Санитарно-эпидемиологические меры будут усилены, но это не должно сказаться на комфорте. У нас богатый опыт в организации зимнего отдыха. На регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. Также предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов.

Как уточнил вице-губернатор Александр Руппель, в крае проведена отработка действий при пиковой нагрузке зон ресепшн во время массового заселения гостей.

- Очереди разбиваются с учетом дистанцирования, - объяснил он. - Кабинки канатных дорог обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые четыре часа. Чтобы разграничить потоки туристов, которые хотят просто прогуляться, и спортсменов, которые приехали кататься на лыжах, их ски-пассы будут иметь разное время действия.

В Сочи открыты 22 зимних пляжа для прогулок у моря, без купания. На каждой территории установили лавочки, беседки, качели и деревянные настилы. Там регулярно проводится санитарная обработка пляжного оборудования. На этих территориях впервые в межсезонье обустроена комфортная инфраструктура.

В городе-курорте до 20 января работают рождественские ярмарки, где жители и гости смогут приобрести сувениры. Новогодние базары уже открыты ежедневно на площади Флага и около администрации Адлерского района, а с 20 декабря еще две ярмарки начнут работу в Имеретинской низменности и в центре Сочи. Также в новогодние праздники здесь будут открыты объекты туристического показа национального парка и биосферного заповедника.

Региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия сейчас разрабатывает подробную памятку для отдыхающих, которая будет раздаваться на железнодорожных вокзалах, в аэропорту и во всех отелях при заселении.