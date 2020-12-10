Генпрокуратура восстановила права жителей затопленного уральского города

В июле этого года город Нижние Серги Свердловской области попал в зону разрушительного паводка. В результате было затоплено 305 частных домов, пострадало почти 900 граждан. В муниципальном образовании был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Однако чтобы ликвидировать последствия наводнения и помочь людям получить компенсации и восстановить жилье, потребовалось вмешательство прокуратуры. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, развитие ситуации было незамедлительно взято на контроль в Генеральной прокуратуре.

По требованиям прокуроров пострадавшим было выплачено около 35 миллионов рублей. За счет средств сетевой компании, а не за счет самих жителей было восстановлено подключение электричества к домам. Сами дома просушены и обеспечены теплом. Как отметили в Генпрокуратуре, благодаря принятым мерам отопительный сезон в городском поселении проходит без сбоев. А еще вывезено свыше 2,7 тысячи кубометров мусора, восстановлены 4 колодца и насосные станции. Отремонтирован 21 километр автодорог общего пользования. Подключены свыше 400 новых точек уличного освещения на 30 улицах.

Завершено строительство пяти пешеходных переправ через реки Заставка, Серебрянка и Средняя.

По требованию прокуратуры министерством природных ресурсов и экологии проведено комиссионное обследование водных объектов, определен перечень первоочередных мероприятий. Была также проведена ревизия состояния 12 автодорожных мостов через реки Заставка, Средняя, Серга, Серебрянка. По результатам направлена заявка на выделение денег на их ремонт. Из резервного фонда на эти цели 30 октября было перечислено почти 50 млн рублей.

По требованиям прокуроров пострадавшим от летнего паводка жителям было выплачено около 35 миллионов рублей

Для устранения всех нарушений, в том числе деятельности уполномоченных органов власти, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, прокурорами было внесено 16 представлений.

Кроме того, решались вопросы выплаты компенсации гражданам за поврежденное или уничтоженное имущество, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры и дорог, а также проведения работ по берегоукреплению. По материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело по статье о халатности.