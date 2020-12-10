В Челябинске будут судить банду, расправившуюся со своим главарем

В Челябинске направлено в суд дело криминальной группировки, совершавшей налеты на бизнесменов. В общей сложности грабители похитили более 80 миллионов рублей, однако не сумели поделить деньги, сообщили в прокуратуре региона.

- По версии следствия, шестеро обвиняемых, являясь членами банды, в разном составе совершили ряд преступлений на территории региона, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В 2008 году с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, они совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 миллионов рублей. В 2010 году двое участников банды совершили убийство руководителя преступной группировки, задушив его веревкой и скрыв труп на кладбище деревни Алишева. А в 2016 году в обвиняемые совершили еще одно разбойное нападение на предпринимателей, завладев 16 миллионами рублей.

Члены группировки были задержаны в ходе разработки УФСБ региона. Установлено, что соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Уголовное дело по обвинению в участии в устойчивой группировке, вооруженных разбоях, убийстве и незаконном обращении оружия направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Ранее туда же были переданы дела еще двух участников банды, заключивших со следствием соглашение о сотрудничестве, отметили в прокуратуре.