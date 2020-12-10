В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня в половине седьмого вечером совершил вынужденную посадку рейс Омск-Москва. Причиной, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, стала внезапная смерть одного из пассажиров.

Скончался мужчина, которому было 61 год. Как передает региональное следственное управление на транспорте СК РФ, он неожиданно потерял сознание в самолете. "После посадки самолета сотрудники медицинского пункта аэропорта вместе с врачами "скорой" поднялись на борт и констатировали смерть", - уточнили в ведомстве.

В самолете Airbus320 находилось 159 пассажиров.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в случившемся. Опрашивают, в частности, работников Кольцово, медперсонал, других пассажиров и членов экипажа, а также - жену супруга погибшего. Назначена судмедэкспертиза.