Целая череда случаев вандализма отмечена в Екатеринбурге. Сначала хулиганы исписали граффити исторический центр города. Потом кто-то разбил фонари в сквере возле Оперного театра. Наконец, кульминацией стал только что облагороженный по программе "Благоустройство" популярный парк "Зеленая роща". Власти вложили в зону отдыха горожан несколько миллионов. Но не успели парк открыть, как неизвестные исписали таблички, украли часть газона, сломали детские лазалки.

Сам этот факт вандализма в любимом екатеринбуржцами парке настолько горячо обсуждался в городском сообществе, что власти решили, а что если взять и закрыть парк на ночь, с 23 часов вечера и до 6 утра. Чтобы процедура не выглядела волюнтаристской, на сайте мэрии организовали всенародное голосование с вопросом, поддерживаете ли вы решение закрыть "Рощу". Результаты сами говорят за себя: 61 процент горожан выступил за то, чтобы запереть ворота парка, и 39 - за свободу его посещения в любое время.

Но споры это не сняло. Ведь просто закрыть доступ к общественным местам - не выход. Более того, некоторые общественники убеждены, что проблема вандализма коренится в том числе и в просчетах организации общественных пространств самими городскими властями. "Конечно, я против, чтобы разбивали фонари, но чего же службы благоустройства хотели, если возле театра их установили на уровне человеческого роста, - говорит историк Дмитрий Москвин. - Наивно было полагать, что они уцелеют. Нужно сначала тщательно изучить что бы хотели увидеть здесь сами горожане. Тогда, глядишь, и случаев вандализма будет меньше".

И уж совсем не дело, считают эксперты, когда власти закрывают вход в парк, который должен служить людям круглые сутки, под предлогом сохранить его от вандалов. "Зачем же лишать людей удовольствия", - задается вопросом урбанист Владимир Злоказов. "Конечно, невозможно угодить всем, даже если постараешься провести самое тщательное исследование, но если благоустроенное место принято большинством горожан, значит, оно будет жить, - говорит Дмитрий Москвин. - Нужно разговаривать с людьми. К проекту парка у многих были претензии еще до его реализации. Но власти их не учли".

При этом и в мэрии, и в полиции затруднились сказать, сколько все-таки штрафов было собрано по фактам вандализма. И сколько нарушителей в итоге участвовали бы в общественных работах, отмывая за собой свои уродливые художества.