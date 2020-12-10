Жителей Сургута арестовали за похищение девушек

В Сургуте молодые мужчины насильно удерживали в машине двух подруг. Инцидент произошел вечером 4 октября 2020 года, сообщает пресс-служба СК по Югре.

По версии следствия, 25-летнюю сургутянку после знакомства в интернете мужчина пригласил в гости. Когда девушка подошла к месту встречи, несколько парней затащили ее в машину, часами возили по окрестностям города и грязно приставали.

Потом один из похитителей взял телефон девушки и от ее имени написал ее 32-летней подруге: предложил встретиться. Та согласилась, и когда в восемь вечера подошла к назначенному адресу, ее тоже затащили в автомобиль. После девушек увезли за пределы Сургута.

В заточении они провели около часа, пока не выпрыгнули из машины на ходу. Из-за спасительного маневра одна девушка получила травму головы, вторая - перелом ноги.

Мужчин задержали через 20 минут около одного из магазинов Белого Яра. Злоумышленники - 30-летний житель Сургута, 30-ти и 26-летний жители Белого Яра. Им предъявили обвинение и заключили под стражу по ходатайству следователя.

В СК возбудили уголовное дело по статье о похищении человека по предварительному сговору (пункт "а" части 3 статьи 126 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливается, проверяется версия потерпевших о совершении в отношении них действий сексуального характера во время нахождения в машине. Расследование продолжается.