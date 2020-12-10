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10.12.2020 16:53
Рубрика: Происшествия

СК проверит Михалевского на причастность еще к нескольким преступлениям

Текст: Наталья Козлова
Сегодня корреспонденту "РГ" в Следственном комитете заявили, что готовы в самое ближайшее время допросить и предъявить обвинение бывшему первому заместителю председателя Московской городской организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" Владимиру Михалевскому, экстрадированному из Испании.

В СК запомнили, что ранее следствием в отношении Михалевского было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в растрате. Ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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В СК установили, что Михалевский в Москве в марте - мае 2010 года организовал изготовление и подписал от имени общества "Динамо" четыре фиктивных договора с рядом фирм-однодневок, в числе которых ООО "Кассиопея", ООО "Вега", ООО "Вензель" на оказание услуг по размещению рекламных материалов. Заведомо зная, что услуги по размещению рекламных материалов этими юридическими лицами не оказаны, используя свое служебное положение, организовал через подчиненных ему сотрудников списание денег в счет оплаты за фактически не предоставленные услуги и зачисление на счета трех фирм. Таким образом, было переведено свыше 21,4 миллиона рублей, чем причинен ущерб обществу "Динамо".

Михалевский уехал из России до возбуждения уголовного дела. В 2018 году он был объявлен в международный розыск.

В Следственном комитете уверяют, что во время расследования получены "достаточные доказательства, подтверждающие причастность экстрадированного Михалевского к совершению этого преступления". Среди них показания свидетелей, изъятые фиктивные договоры, заключение почерковедческой судебной экспертизы и другие доказательства.

А еще Следственный комитет проверит Михалевского на причастность к другим возможным преступлениям в период нахождения в должности первого зампреда.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет

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