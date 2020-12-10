В Москве назвали лауреатов 15-й "Большой книги"

Национальная литературная премия "Большая книга" объявила лауреатов юбилейного 15-го сезона. Главным автором этого года члены жюри назвали Александра Иличевского и его роман "Чертеж Ньютона".

Обладателем второй премии стал Тимур Кибиров и его исторический роман "Генерал и его семья", а третье место занял Шамиль Идиатуллин за книгу "Бывшая Ленина". При этом разница между первым и вторым местом составила всего 15 голосов, между вторым и третьим - 4 голоса.

Что касается читательского голосования, то публика отдала свой голос за Михаила Елизарова и его роман "Земля". На втором и третьем месте соответственно Дина Рубина - "Наполеонов обоз" и Алексей Макушинский - "Предместья мысли. Философическая прогулка".

В рамках "Большой книги" была также вручена премия "Литблог" - победителем стал Сергей Лебеденко, автор блога "Книги жарь".

Награду "За вклад в литературу" получил руководитель недавно упраздненного Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, а в его лице весь коллектив Роспечати.

Напомним, в этом году финалистами стали рекордные 13 произведений. Помимо названных выше это: Василий Авченко, Алексей Коровашко - "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке"; Григорий Аросев, Евгений Кремчуков​ - "Деление на ночь"; Ксения Букша​, "Чуров и Чурбанов"; Наталья Громова, "Насквозь"; Александр Иличевский, "Чертеж Ньютона"; Павел Селуков, "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы"; София Синицкая, "Сияние "жеможаха""; Евгений Чижов, "Собиратель рая".

Справка "РГ"

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", организованным целым рядом крупных финансовых, академических и медийных структур. Общий премиальный фонд премии "Большая книга" составляет 5,5 млн рублей, три из которых получает обладатель первого места, полтора - второго и один миллион достается обладателю третьего места.