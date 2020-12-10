В посольстве РФ подтвердили высылку двух дипломатов из Нидерландов

Посольство России в Гааге подтвердило получение ноты от МИД Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом".

В дипмиссии также отметили, что каких-либо доказательств противоправных действий ее сотрудников на территории Нидерландов представлено не было.

"Ответные меры с нашей стороны последуют", - цитирует заявление посольства РИА Новости.

Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщил, что власти королевства обвинили двух дипломатов из РФ в "шпионаже" и объявили их персонами нон грата. Сотрудники российской дипмиссии должны в ближайшее время покинуть страну.