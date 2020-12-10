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10.12.2020 21:50
Рубрика: Экономика

Запрещена реклама способов искажения данных счетчиков учета ЖКУ

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)
Запрещается реклама способов и приборов, искажающих данные счетчиков учета воды, газа, электричества и теплоснабжения. Закон об этом публикует "Российская газета".
Чаще всего фиксируются попытки изменить показания счетчиков электроэнергии. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Чаще всего фиксируются попытки изменить показания счетчиков электроэнергии. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Чаще всего фиксируются попытки изменить показания счетчиков электроэнергии. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В интернете есть множество сайтов, предоставляющих подробное описание, как и при помощи каких устройств можно повлиять на работу счетчиков ЖКУ и внести изменения в их показания. Заблокировать такие ресурсы можно было лишь по решению суда, что мешало оперативному пресечению их деятельности.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Прямой запрет на рекламу такого рода устройств, распространение иной информации о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов и ответственность за их размещение законодательством не установлены", - указывалось в пояснительной записке к документу.

Людей привлекает возможность немного снизить свои коммунальные выплаты. Чаще всего регистрируются попытки изменить показания счетчиков электроэнергии. Только в Москве и области с начала 2020 года компания "Россети" обнаружила 340 потребителей, нарушавших правила учета электрической энергии. Объем "похищенных" киловатт-часов составил 73 млн, на сумму более 250 млн рублей. Она включена в счета недобросовестных потребителей на оплату. Для сравнения: такого объема электрической энергии хватило бы, чтобы четыре года обеспечивать электроснабжение комбината по производству прохладительных напитков или для пяти лет работы обувной фабрики.

Самые частые нарушения - подключение питающего кабеля до прибора учета, нарушения целостности пломб сбытовой или электросетевой организации, самовольные вмешательства в работу приборов, использование "заряженных" счетчиков.

Сейчас законом, помимо внушительного платежа за "похищенное" электричество, предусмотрена административная ответственность. Штраф за самовольное подключение к электросетям и самовольное использование электроэнергии для физических лиц составляет 10- 15 тыс. рублей, для юрлиц - 100- 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения для физлиц - от 15 до 30 тыс. рублей, юрлицам придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены в отношении счетчиков воды и газа.

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