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10.12.2020 10:43
Рубрика: Происшествия

Все больницы и ТЦ обяжут иметь средства индивидуальной защиты и фонари

Текст: Тимофей Борисов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все объекты с массовым пребыванием людей, а также медицинские учреждения с 1 января 2021 года в обязательном порядке должны будут иметь у себя в помещениях средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от пожаров. Такое обязательное требование прописано в новых правилах, которые вводятся постановлением Правительства № 1470 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Фото: iStock
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"Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета одни носилки на пять пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской организации", - цитирует агентство ТАСС выдержку из документа.

Что же касается торговых центров, как, впрочем, и всех остальных объектов с массовым пребыванием людей, то там, помимо наличия средств индивидуальной защиты, необходимо будет иметь электрические фонари, не менее одного на каждого дежурного. То есть, судя по всему, количество фонарей должно быть равно количеству этажей, если на каждый этаж торгового центра приходится по одному дежурному. Исправность фонарей должна проверяться не реже одного раза в год.

Еще одно новшество связано с учениями. С 1 января отработка эвакуации и реагирование на пожарную тревогу должны проводиться владельцами торговых центров не только для персонала. Учения нужно будет проводить вместе с посетителями. Напомним, что сейчас подобные требования по действующим нормам в правилах отсутствуют.

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