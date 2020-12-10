Разговоры о том, что в России есть земли, которые якобы можно кому-то отдать, теперь являются административным правонарушением. Это на первый раз. Если человек, заплатив штраф, продолжит вести такие речи, то уже сядет на скамью подсудимых.

"Российская газета" публикует поправки в Уголовный кодекс и КоАП, вводящие наказания и за призывы к отчуждению территорий России, и за конкретные действия, направленные на то, чтобы размеры нашей страны уменьшились.

Авторы принятых законов - сопредседатели Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Поправки направлены на реализацию новых конституционных норм, предусматривающих защиту территориальной целостности нашей страны.

Как напомнил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в обновленных положениях статьи 67 Конституции установлено следующее: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Поэтому Уголовный кодекс дополняется новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут подсудны областным судам.

В свою очередь, за публичные призывы отрезать от нашей страны какие-то территории вводится двухступенчатая система наказания.

Если гражданин публично предложит отдать на сторону какие-то наши земли, то в первый раз его накажут по статье КоАП. За публичные призывы, которые совершены с использованием СМИ, сети Интернет либо иных информационных или электронных сетей, предусмотрены штрафы для граждан от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц за то же самое предусмотрены штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Дела по таким правонарушениям будут возбуждать прокуроры, рассматривать же уполномочены районные суды.

При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность. Если в течение года после административного наказания гражданин вновь начнет призывать к разделу страны, ему будет грозить штраф от 200 до 400 тысяч рублей или срок до 4 лет лишения свободы.

Также Павел Крашенинников напомнил, что 11 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", согласно которым нарушение целостности России, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами), отнесено к экстремистской деятельности.

Он отметил, что предлагаемые изменения сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность.