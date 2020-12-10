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Текст:   Марина Трубилина 
20:00 10.12.2020

Запрет на комиссии при оплате ЖКУ могут заморозить до конца пандемии

Законопроект об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг может быть "заморожен" до окончания пандемии. Такое предложение прозвучало во время обсуждения документа экспертами, организованного Комитетом Госдумы по энергетике.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Законопроект был принят в апреле в первом чтении. После текст скорректировали - запрет на комиссии предлагалось ввести лишь в случаях, когда ЖКУ оплачивают пенсионеры или получатели жилищных субсидий. В октябре однако были возвращены первоначальные положения - о полном запрете комиссий, а чуть позже рассмотрение документа решено было отложить.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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"Оплату комиссий предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации, - отметил первый зампредседателя Комитета ГД Валерий Селезнев. - Но за счет каких источников они будут оплачивать - не решено. Вместе с тем очевидно, что перекладывание комисссии на РСО непременно приведет к возвращению этой комиссии в тариф и комиссия, как ранее, будет выплачиваться плательщиком, то есть населением. Поэтому необходимо искать другие решения".

За счет банковских комиссий банки повышают удобство платежей, доступность услуг для граждан, что в итоге приводит к тому, что собираемость платежей становится выше, отметил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По мнению министерства, затраты банков на проведение платежей, построение инфраструктуры и инвестиции могли бы быть разделены с ресурсоснабжающими организациями.

Прозвучали также предложения разрешить банкам не взимать комиссию только с тех плательщиков, которые уже являются их клиентами, или же взимать ее только при оплате бумажных квитанций, что будет стимулировать жителей переходить на получение электронных платежек. Ресурсоснабжающие организации могут принимать платежи через собственные кассы, затраты на это разрешено включать в тарифы, отметил представитель Газпромбанка Михаил Бородихин. Однако это приведет к появлению очередей и уходу от цифровизации. Несколько экспертов предложили отложить принятие законопроекта до окончания пандемии, поскольку именно сейчас заметно повысилась роль цифровых сервисов.

Напомним, в сентябре вступило в силу постановление правительства, которое запрещает включать банковские комиссии в коммунальные тарифы.

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