Новости

В Перми лжеполицейские подбросили мужчине соду и потребовали взятку 09:13
ЦБ отозвал лицензию у банка "Онего" 09:12
Оперштаб: Еще 5920 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Мировые выбросы углекислого газа снизятся на семь процентов в 2020 году 08:39
Академик рассказал, что поможет перенести COVID-19 в легкой форме 07:30
Врачи объяснили правила использования масок в морозы 07:17
В 70 районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:17
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 06:41
Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне 05:46
Григорию Рапоте присвоено звание почетного профессора БНТУ 05:19
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса 04:51
Австралия остановила испытания своей вакцины от COVID-19 04:47
ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля 04:13
В работе поисковой системы Google произошел сбой 04:03
В США пять велосипедистов погибли под колесами фуры 03:52
Оман разрешил россиянам посещать страну без виз на короткий срок 03:39
Власти США ужесточат правила предоставления убежища иностранцам 03:30
На Украине сообщили о приоритетах в вакцинации от коронавируса 03:06
Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота истребителя F-16 02:41
Власти штата Виргиния введут комендантский час из-за коронавируса 02:16
Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов 02:14
ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355 01:55
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России 01:23
Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила 01:06
ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 07:30
Рубрика: Общество

Академик рассказал, что поможет перенести COVID-19 в легкой форме

Текст: Оксана Грибанова

Как известно, одни болеют коронавирусом практически без симптомов, другие переносят недуг тяжело, иногда независимо от возраста.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса

Непоправимый ущерб организму вирус может нанести в том случае, если иммунитет не нетринирован, то есть, как следует не готов к встрече с инфекцией.

Об этом в беседе с aif.ru предупредил иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов.

"Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний", - отметил иммунолог, добавив, что бесконтрольный прием препаратов недопустим.

И, конечно, использовать какие-либо средства необходимо только после консультации с врачом. При этом решающее значение имеет то, насколько хорошо препарат исследован, полагаться просто на рекламу - крайне неразумно.

Александр Караулов отметил, что добиться крепкого иммунитете помогают витамины (опять же, принимать их нужно после консультации со специалистом), очень важен здоровый сон и способность избегать стрессов.

"Надо стараться меньше смотреть телевизор. И, конечно, если заболели, нужно чётко выполнять инструкции врача, держать под контролем хронические заболевания. Это также поможет избежать тяжёлых форм коронавирусной инфекции", - заключил иммунолог.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин встретился с Советом по правам человека. Главное
Программа кешбэка за поездки по России продолжится в 2021 году
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников