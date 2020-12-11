Академик рассказал, что поможет перенести COVID-19 в легкой форме

Как известно, одни болеют коронавирусом практически без симптомов, другие переносят недуг тяжело, иногда независимо от возраста.

Непоправимый ущерб организму вирус может нанести в том случае, если иммунитет не нетринирован, то есть, как следует не готов к встрече с инфекцией.

Об этом в беседе с aif.ru предупредил иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов.

"Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний", - отметил иммунолог, добавив, что бесконтрольный прием препаратов недопустим.

И, конечно, использовать какие-либо средства необходимо только после консультации с врачом. При этом решающее значение имеет то, насколько хорошо препарат исследован, полагаться просто на рекламу - крайне неразумно.

Александр Караулов отметил, что добиться крепкого иммунитете помогают витамины (опять же, принимать их нужно после консультации со специалистом), очень важен здоровый сон и способность избегать стрессов.

"Надо стараться меньше смотреть телевизор. И, конечно, если заболели, нужно чётко выполнять инструкции врача, держать под контролем хронические заболевания. Это также поможет избежать тяжёлых форм коронавирусной инфекции", - заключил иммунолог.