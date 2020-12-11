Австралия остановила испытания своей вакцины от COVID-19

Испытания австралийской вакцины против коронавируса остановлены после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников. Об этом говорится в совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.

"Испытания вакцины во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию", - приводит подробности ТАСС.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о расторжении соглашения о производстве вакцины, созданной Университетом Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limited. Средства перенаправят на закупку дополнительных доз других препаратов. На эти цели власти страны предусмотрели около трех с половиной миллиардов австралийских долларов (2,5 млрд долларов США).

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу в стране и в мире, в Австралии зарегистрировано более 28 тысяч заболевших (28 009).