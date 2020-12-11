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11.12.2020 02:14
Рубрика: В мире

Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов

В США свыше 100 членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии подписались под обращением в поддержку иска с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах. Этот иск был подан генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном в связи с массовыми нарушениями в Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Он настаивает, что в этих штатах не были соблюдены нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Конгрессмены подписали обращение так называемых друзей суда. В правовой системе США - это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, поясняет ТАСС, ссылаясь на газету The Hill.

Между тем, число штатов США, поддержавших иск Техаса о необходимости пересмотра итогов президентских выборов, продолжает расти. За это высказались представители 17 штатов, у власти которых стоят республиканцы - Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

В мире США Выборы президента США-2020

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