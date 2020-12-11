Закон Брянской области от 10 декабря 2020 года № 105-З "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Брянской областной Думой 10 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового' регионального продукта в размере 378 147,6 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 72 011 458 064,76 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 30 757 639 000,00 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 73 062 776 714,76 рубля;";

прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 1 051 318 650,00 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2022 года в сумме 10 996 331 341,78 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 405 850,7 млн. рублей и 435 169,4 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 70 174 170 990,94 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 32 784 766 000,00 рубля, и на 2023 год в сумме 69 826 396 289,22 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 34 646 600 000,00 рубля;

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 71 225 489 640,94 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 130 000 000,00 рубля, и на 2023 год в сумме 70 877 714 939,22 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 300 000 000,00 рубля;

прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 1 051 318 650,00 рубля, на 2023 год в сумме 1 051 318 650,00 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2023 года в сумме 12 047 649 991,78 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2024 года в сумме 13 098 968 641,78 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рубля.

Статья 2. Доходы областного бюджета

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), городских поселений Брянской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетом субъекта Российской Федерации и местными бюджетами, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Утвердить источники доходов местных бюджетов, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета - органами государственной власти Брянской области и созданными ими государственными учреждениями, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Утвердить источники доходов федерального бюджета, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета - органами государственной власти Брянской области и созданными ими государственными учреждениями, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение расходов областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 8 535 178 791,49 рубля, на 2022 год в сумме 8 640 995 033,50 рубля, на 2023 год в сумме 8 746 294 671,03 рубля.

6. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Брянской области на 2021 год в сумме 6 222 594 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 7 194 068 100,00 рубля, на 2023 год в сумме 7 077 034 400,00 рубля.

7. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и частью 4 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2021 году - 459 417,00 рубля;

в 2022 году - 459 417,00 рубля;

в 2023 году - 455 640,97 рубля.

8. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2021 году - 177 683,79 рубля;

в 2022 году - 177 683,79 рубля;

в 2023 году - 177 683,79 рубля.

9. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 2.3 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году":

в 2021 году - 6 278 148,54 рубля;

в 2022 году - 5 927 708,99 рубля;

в 2023 году - 5 577 269,44 рубля.

10. Предоставить субсидию в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Брянской области" в целях финансирования мероприятий, предусмотренных частью 9 статьи 21.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в 2021 году в сумме 5 595 998,40 рубля, в 2022 году в сумме 5 595 998,40 рубля.

Статья 6. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 41 194 168 800,00 рубля, на 2022 год в сумме 37 292 527 020,00 рубля, на 2023 год в сумме 34 986 050 920,00 рубля.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 19 858 789 168,17 рубля, на 2022 год в сумме 17 973 678 289,48 рубля, на 2023 год в сумме 17 507 839 422,25 рубля.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Брянской области на 2021 год в размере 19 839 848 268,17 рубля, на 2022 год - в размере 17 954 910 289,48 рубля, на 2023 год - в размере 17 489 071 422,25 рубля, из них:

в форме дотаций на 2021 год - 2 887 175 020,00 рубля, на 2022 год -2 470 982 000,00 рубля, на 2023 год - 2 276 300 000,00 рубля;

в форме субсидий на 2021 год - 5 068 565 360,40 рубля, на 2022 год -4 141 165 346,65 рубля, на 2023 год - 3 610 778 816,37 рубля;

в форме субвенций на 2021 год - 9 980 611 865,94 рубля, на 2022 год -9 654 109 768,07 рубля, на 2023 год - 9 652 567 977,73 рубля;

в форме иных межбюджетных трансфертов на 2021 год -1 903 496 021,83 рубля, на 2022 год - 1 688 653 174,76 рубля, на 2023 год -1 949 424 628,15 рубля.

4. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год в сумме 5 011 700 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 5 141 235 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 5 015 472 000,00 рубля.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) отчислениями в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов по дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц на 2021 год в сумме 2 595 947 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 2 670 253 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 2 739 172 000,00 рубля.

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

5. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год - 2,8938, на 2022 год - 2,9100, на 2023 год -2,3954.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

7. Установить, что в 2021 году предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2021 году осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Брянской области.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению в 2021 году межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в абзаце втором настоящего пункта, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Брянской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

8. Утвердить объём субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 1 768 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 1 768 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 1 768 000,00 рубля.

Статья 7. Резервный фонд Правительства Брянской области

Установить размер резервного фонда Правительства Брянской области на 2021 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 0,00 рубля, на 2023 год в сумме 0,00 рубля.

Статья 8. Резервный фонд Брянской области

Установить размер резервного фонда Брянской области на 2021 год в сумме 20 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 0,00 рубля, на 2023 год в сумме 0,00 рубля.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в объемах, предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в объемах, предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

Статья 10. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из областного бюджета

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, департамент финансов Брянской области осуществляет казначейское сопровождение средств областного бюджета, предоставляемых отдельным юридическим лицам с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении департаментом финансов Брянской области целевые средства перечисляются на казначейские счета, открытые департаменту финансов Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, указанных в абзаце втором настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам, получающим целевые средства, в департаменте финансов Брянской области, в порядке, установленном департаментом финансов Брянской области.

Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, источником финансового обеспечения которых являются указанные целевые средства, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

При казначейском сопровождении целевых средств департамент финансов Брянской области осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном департаментом финансов Брянской области.

2. Установить, что казначейскому сопровождению департаментом финансов подлежат следующие целевые средства:

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в абзаце втором настоящего пункта;

средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на средства, предоставляемые из областного бюджета:

юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

юридическим лицам за заслуги в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, премии, стипендии и иные поощрения);

на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

4. Установить, что остатки средств, получаемых отдельными юридическими лицами в соответствии с абзацем первым пункта 1 настоящей статьи, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов Брянской области, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в пункте 5 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении средств указанным юридическим лицам.

5. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из областного бюджета средства, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимают до 15 марта 2021 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Брянской области порядке на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств.

6. Главные распорядители средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

7. При отсутствии решений, указанных в пунктах 5, 6 настоящей статьи, по состоянию на 15 марта 2021 года или тридцатый рабочий день со дня поступления сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, указанные в пунктах 5, 6 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области.

8. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного пунктом 7 настоящей статьи, департамент финансов Брянской области перечисляет в доходы областного бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов Брянской области, в порядке и сроки, установленные департаментом финансов Брянской области.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных к предоставлению из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, и имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, или сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных ассигнований на основании полученного уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на суммы указанных в нем средств;

увеличение бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором доходов федерального бюджета подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований в связи с использованием доходов, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных законом об областном бюджете, по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения областного бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов Брянской области порядка применения бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание государственных услуг, в связи с экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных настоящим Законом департаменту финансов Брянской области бюджетных ассигнований, в пределах объемов, предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону, для их использования с целью реализации государственных программ Брянской области в соответствии с приложением 11 к настоящему Закону и финансового обеспечения непрограммной деятельности. Использование зарезервированных средств осуществляется в порядке, установленном Правительством Брянской области;

увеличение средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, за счет их перераспределения в пределах общего объема расходов областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", а также в случаях нарушения обязательств, предусмотренных порядками (правилами) предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов;

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов (программ) за счет уменьшения (увеличения) бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели, в соответствии с решениями Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами (программами), в том числе перераспределение соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год, в соответствии с решениями Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Брянской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, а также между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в пределах общего объема источников финансирования дефицита областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в целях обеспечения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по решению вопросов местного значения.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, за исключением оснований, установленных абзацами вторым, третьим, четвертым и пятым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом.

2. Установить, что в ходе исполнения областного бюджета в 2021 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и пунктом 1 настоящей статьи, в соответствии с решениями высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета;

в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных законом об областном бюджете.

3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков средств дорожного фонда Брянской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Брянской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, остатков безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, от некоммерческой организации - Фонда развития моногородов в объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Брянской области, государственных учреждений не вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению штатной численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений, за исключением случаев увеличения штатной численности региональных проектных офисов для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов в Брянской области, принятия решений о наделении исполнительных органов государственной власти Брянской области дополнительными полномочиями, государственных учреждений - дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.

5. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий государственных программ Брянской области, в том числе на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита

Утвердить объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Брянской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 14. Государственные гарантии Брянской области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу государственных гарантий Брянской области в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 15. Отчетность об исполнении областного бюджета

1. Департаменту финансов Брянской области представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области ежемесячно информацию об исполнении областного бюджета в 2021 году в десятидневный срок со дня представления соответствующей отчетности в Федеральное казначейство по форме ежемесячного отчета, представляемого в Федеральное казначейство.

2. Правительству Брянской области ежеквартально представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области утвержденный отчет об исполнении областного бюджета в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета, в течение 45 дней после наступления отчетной даты.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Брянской области А.В.Богомаз







