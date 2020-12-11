Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 423-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 26 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2012, N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 51, ст. 7252; 2016, N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 49, ст. 7529; 2019, N 31, ст. 4466; N 52, ст. 7797; 2020, N 31, ст. 5022; N 42, ст. 6514) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 статьи 921 изложить в следующей редакции:

"В случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации, разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений, снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации, а также в пределах положительной разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах.";

2) в пункте 2 статьи 936 слова "180 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября" заменить словами "240 дней, при условии его возврата не позднее 15 декабря";

3) пункт 42 статьи 132 изложить в следующей редакции:

"42. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 41 настоящей статьи, бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из федерального бюджета.".

Статья 2

Статью 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7529; 2019, N 23, ст. 2916; 2020, N 31, ст. 5022) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Установить, что экономия, образовавшаяся по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусматривается бюджету субъекта Российской Федерации, у которого образовалась указанная экономия, при условии ее направления на реализацию мероприятий в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанная экономия не учитывается при распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6413; 2020, N 14, ст. 2033; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376; N 31, ст. 5022; N 40, ст. 6168; N 42, ст. 6514; N 46, ст. 7208) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1 слова "абзаца второго пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 932 (в случае предоставления бюджетного кредита в соответствии с частями 17 и 171 статьи 21 настоящего Федерального закона)" заменить словами "абзаца второго пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 932 (в случае предоставления бюджетного кредита в соответствии с частями 17, 171 и 22 статьи 21 настоящего Федерального закона), абзацев первого, второго и пятого пункта 1 статьи 933 (в случае предоставления бюджетного кредита в соответствии с частью 22 статьи 21 настоящего Федерального закона), пункта 5 статьи 936";

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) в соответствии с частью 22 статьи 21 настоящего Федерального закона.";

3) статью 21 дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Установить, что в 2020 году Министерство финансов Российской Федерации вправе предоставить бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на эти цели, для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации на срок, установленный соглашением и при условии погашения не позднее 1 июля 2021 года, с платой за пользование указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1 процента годовых на основании обращения в Министерство финансов Российской Федерации за предоставлением бюджетного кредита высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Предоставление бюджетного кредита оформляется соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Возврат бюджетного кредита в федеральный бюджет осуществляется субъектом Российской Федерации в порядке и сроки, которые установлены соглашением.".

Статья 4

Внести в статью 3 Федерального закона от 25 мая 2020 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3376) следующие изменения:

1) в части 1 слова "31 декабря 2020 года" заменить словами "31 декабря 2021 года";

2) в части 2 слова "1 января 2021 года" заменить словами " 1 января 2022 года".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения части 4 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (в редакции настоящего Федерального закона) в части приостановления действия пункта 5 статьи 936 Бюджетного кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин