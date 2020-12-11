Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне

В Соединенных Штатах число людей, умерших от последствий COVID-19, превысило военные потери страны во Второй мировой войне. Такую информацию в четверг распространила телекомпания NBC.

По ее данным, в США жертвами коронавируса уже стали 292 098 человек. Как гласят сведения американского министерства по делам ветеранов, Соединенные Штаты во Второй мировой потеряли убитыми 291 557 военнослужащих, еще 113 842 погибли не в боях, пишет ТАСС.

Ранее в США впервые было зарегистрировано свыше трех тысяч смертей пациентов с коронавирусом за день. По информации издания The New York Times, девятого декабря в стране скончались 3 011 заболевших COVID-19. Предыдущий пик был подтвержден третьего декабря - 2 879 летальных исходов. Всего в США выявлено более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.