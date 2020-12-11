ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" и завершил выступления в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл на выезде загребскому "Динамо" со счетом 1:3 в последнем матче группового этапа Лиги Европы. "Красно-синие" стали четвертыми в квартете H.

Перед встречей главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отметил, что несмотря на отсутствие турнирной мотивации матч в Хорватии важен для его команды. "Это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Нужно сделать все для победы", - сказал специалист.

Однако на игру Гончаренко выставил полурезервный состав. Не прилетел на родину лидер ЦСКА Никола Влашич. Вне заявки остались Алан Дзагоев, Чидера Эджуке, из-за травмы выбыл Константин Кучаев.

"Динамо" уже в первом тайме забило два мяча: отличились Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. После перерыва Лирим Кастрати увеличил преимущество хорватской команды. На это ЦСКА ответил лишь точным ударом Кристияна Бистровича на 77-й минуте - 3:1.

В параллельной встрече "Вольфсберг" обыграл на своем поле "Фейеноорд" (1:0) и с десятью очками финишировал на втором месте в группе. Первая строчка досталась "Динамо" (14 очков).