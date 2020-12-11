Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2020 года № 83 "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Дагестан "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2021 год для определения социальной доплаты к пенсии"

Принят Народным Собранием Республики Дагестан 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Дагестан от 2 октября 2020 года № 52 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2021 год для определения социальной доплаты к пенсии" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 октября 2020 года, № 0500202010070008) изменение, заменив цифры "8 680" цифрами "9 020".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С.Меликов







