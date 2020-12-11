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11.12.2020 08:00
Рубрика: Культура

Эксперты информагентства InterMediа рассказали, как культура переживает пандемию

Текст: Инга Бугулова
На онлайн-площадке "Российской газеты" представили трехтомное интерактивное исследование "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020". О масштабном проекте рассказали его создатели - информационное агентство InterMediа, а также приглашенные эксперты.

Открывая конференцию, автор исследования, главный редактор InterMediа Евгений Сафронов отметил, что объективное изучение реалий культуры и точная информация о всех ее сферах просто необходимы в теперешнее непростое время, когда рушатся целые отрасли, разваливаются бизнес-модели, а менеджеры и творческие работники оказываются в буквальном смысле на улице.

Фото: Из архива программы "Личные связи"
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- Нужно сохранить базис, нужно сохранить структуры, а самое главное - людей, для восстановления культуры после пандемии, - отметил он.

Новое исследование представлено в трех частях: "Аналитика", "Законодательство" и "Терминология". В каждом из них рассматриваются аспекты, которые вызывают множество вопросов у профессионального сообщества - неоднозначность терминологии, хитросплетения законов, конкретные цифры и показатели по отдельным отраслям.

- Сокращение офлайнового сегмента намечалось уже в 2019 году, который был достаточно хорош для культуры, - подчеркнул Евгений Сафронов. - Что касается 2020 года, это, конечно, иначе как катастрофой не назовешь. На оборотах культурных индустрий в целом все это не так заметно - они сократились всего с 3,4 до 3 трлн руб. за счет роста онлайн-сегмента. Зато офлайн-сегменты, основанные на массовом общении, - за два года провалились больше чем в два с половиной раза.

При этом эксперт уверен, что и в следующем году ситуация не сильно изменится. Фестивали, большие концерты звезд, выставки и прочие культурные события требуют тщательного перспективного планирования, зачастую подготовка занимает около года. Сейчас это практически невозможно.

О том, что перенесенные на 2021 год концерты, скорее всего, снова будут перенесены, рассказал исполнительный директор Ассоциации концертных, театральных и билетных организаторов Владимир Зубицкий. По его словам, именно эта отрасль стала самой пострадавшей от пандемийных ограничений.

- Из ста процентов мы работаем сейчас процентов на пять. Больше 10 миллионов билетов находится на руках, это огромное количество перенесенных мероприятий. И мы понимаем, что, скорее всего, все эти перенесенные концерты уйдут уже на 2022 год, так как наши западные партнеры готовятся именно к этому, - отметил спикер.

Тем не менее, предложения по спасению ситуации есть - в Австралии реализовали план, который позволил провести матч регби на 58 тысяч зрителей, ни один из них не заболел. В Ассоциации уже перевели этот документ, сейчас его адаптируют под российские реалии и в ближайшее время вынесут на обсуждение с Роспотребнадзором.

Фото: ЕРА
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- Мы должны перестроить наш подход к жизни, к культуре, к творчеству. Я сейчас говорю про креативные индустрии, где есть ориентированность на экономический эффект. Мы должны думать, о том, как превращать творчество в деньги. Но при этом не терять той самой культурной составляющей, - подчеркнула Светлана Панарина, омбудсмен по креативным индустриям города Москвы.

Также в разговоре приняли участие Павел Соломатин, автор и составитель исследования, ведущий эксперт InterMedia; Наталия Галиулова, руководитель проекта исследования, заместитель главного редактора InterMedia; Татьяна и Андрей Петровские, авторы тома "Законодательство", партнеры компании "Event-юристы"; Екатерина Семенова, советник Федерации интеллектуальной собственности; Артем Горный, генеральный директор промоутерской компании Attack Concert; Анна Егорова, генеральный директор Гильдии продюсеров России, и многие другие.

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