Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного Совета Российской Федерации (далее - Государственный Совет).

Статья 2. Понятие единой системы публичной власти

1. Под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно установленных пределах на основе принципов согласованного функционирования и устанавливаемого на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия, в том числе по вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти, свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства.

2. Координация деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти, представляет собой систему действий и решений, которые направлены на обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, осуществляются и принимаются в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации, а также в пределах своей компетенции Правительством Российской Федерации, Государственным Советом, другими органами публичной власти.

Статья 3. Государственный Совет в единой системе публичной власти

1. Государственный Совет является конституционным государственным органом, формируемым Президентом Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

2. Государственный Совет в пределах своей компетенции участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики Российской Федерации, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, способствует согласованному функционированию и взаимодействию органов, входящих в единую систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан Российской Федерации.

Статья 4. Правовая основа деятельности Государственного Совета

Правовую основу деятельности Государственного Совета составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, акты Президента Российской Федерации.

Глава 2. Основные задачи и функции Государственного Совета

Статья 5. Основные задачи Государственного Совета

1. Основными задачами Государственного Совета являются:

1) содействие Президенту Российской Федерации по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства;

2) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений и целей социально-экономического развития государства, основных направлений регионального и муниципального развития, а также формирование механизмов эффективного осуществления такого развития и содействие их реализации, в том числе на созданных в соответствии с федеральным законом федеральных территориях;

3) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по важнейшим вопросам государственного строительства, укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

4) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам формирования механизмов согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), глав муниципальных образований (глав местных администраций);

5) содействие Президенту Российской Федерации при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

6) рассмотрение по предложению Президента Российской Федерации проектов федеральных законов и указов Президента Российской Федерации, имеющих общегосударственное значение;

7) обсуждение основных параметров проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также информации Правительства Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюджета и о реализации национальных целей развития Российской Федерации;

8) обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации может возложить на Государственный Совет иные задачи, имеющие важное государственное значение.

Статья 6. Функции Государственного Совета

Для решения своих основных задач Государственный Совет осуществляет следующие функции:

1) рассматривает вопросы, касающиеся взаимодействия органов публичной власти, обсуждает основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетные направления социально-экономического развития государства, в том числе основные направления регионального и муниципального развития;

2) рассматривает вопросы, касающиеся согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между названными органами, в целях достижения согласованного их решения;

3) анализирует практики государственного и муниципального управления, разрабатывает предложения по их совершенствованию;

4) участвует в определении, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

5) обеспечивает мониторинг планируемых субъектами Российской Федерации и достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей деятельности, представляет соответствующий доклад Президенту Российской Федерации;

6) участвует в разработке и определении мер поощрения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения ими наилучших значений (уровней) показателей деятельности;

7) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации.

Глава 3. Формирование и деятельность Государственного Совета

Статья 7. Состав Государственного Совета

1. В состав Государственного Совета входят Председатель Государственного Совета и члены Государственного Совета.

2. Председатель Государственного Совета и члены Государственного Совета участвуют в его деятельности на общественных началах.

3. В состав Государственного Совета не могут входить лица, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Лицам, входящим в состав Государственного Совета, в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Статья 8. Председатель Государственного Совета

1. Председателем Государственного Совета является Президент Российской Федерации.

2. Председатель Государственного Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Государственного Совета;

2) определяет место и время проведения заседаний Государственного Совета и его Президиума;

3) председательствует на заседаниях Государственного Совета и его Президиума;

4) формирует план работы Государственного Совета и повестку дня его очередного заседания;

5) назначает Секретаря Государственного Совета из числа членов Государственного Совета;

6) решает иные вопросы деятельности Государственного Совета.

Статья 9. Члены Государственного Совета

1. Членами Государственного Совета являются по должности Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации).

2. По решению Президента Российской Федерации в состав Государственного Совета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, представители местного самоуправления. По решению Президента Российской Федерации в состав Государственного Совета также могут быть включены иные лица.

3. Члены Государственного Совета вправе вносить в Президиум Государственного Совета предложения по плану работы Государственного Совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов. Члены Государственного Совета участвуют в подготовке материалов к заседаниям Государственного Совета и проектов решений Государственного Совета, а также в заседаниях Государственного Совета.

4. Члены Государственного Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Статья 10. Президиум Государственного Совета

1. Для решения текущих вопросов деятельности Государственного Совета формируется Президиум Государственного Совета.

2. Персональный состав Президиума Государственного Совета определяется Председателем Государственного Совета.

3. Президиум Государственного Совета рассматривает план работы Государственного Совета, а также повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию.

4. Президиум Государственного Совета анализирует реализацию плана работы Государственного Совета и его решений.

5. При необходимости могут проводиться расширенные заседания Президиума Государственного Совета с участием представителей Правительства Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, других органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций.

6. Итоги заседания Президиума Государственного Совета оформляются решением, которое подписывается Председателем Государственного Совета.

Статья 11. Комиссии, рабочие группы и иные рабочие органы Государственного Совета

1. В целях выполнения задач и осуществления функций Государственного Совета создаются комиссии Государственного Совета, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы Государственного Совета.

2. Комиссии Государственного Совета создаются по направлениям деятельности Государственного Совета.

3. Комиссии Государственного Совета создаются решением Председателя Государственного Совета.

4. В состав комиссий Государственного Совета могут входить представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в том числе не являющиеся членами Государственного Совета.

5. Основными функциями комиссий Государственного Совета являются:

1) подготовка материалов по вопросам, которые планируется рассмотреть на заседании Государственного Совета или его Президиума;

2) анализ практик государственного и муниципального управления по направлениям деятельности комиссий и подготовка для Государственного Совета предложений по совершенствованию законодательства и практик государственного и муниципального управления;

3) анализ и оценка результатов реализации федеральных и региональных проектов, подготовка для Государственного Совета предложений по совершенствованию деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации при решении вопросов, относящихся к направлениям деятельности комиссий;

4) подготовка материалов по вопросам поддержки, в том числе грантовой, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения ими наилучших значений (уровней) показателей деятельности;

5) обобщение и представление в Государственный Совет информации по вопросам, относящимся к компетенции комиссий;

6) научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Государственного Совета;

7) координация деятельности по проведению научно-исследовательских работ, подготовке целевых программ по вопросам, относящимся к компетенции комиссий, а также по осуществлению контроля за реализацией таких программ.

Статья 12. Организация деятельности Государственного Совета

1. Члены Государственного Совета могут вносить в Государственный Совет предложения по вопросам определения приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, входящих в состав субъектов Российской Федерации муниципальных образований, созданных в соответствии с федеральным законом федеральных территорий, по вопросам совершенствования взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Государственного Совета.

2. Информация о деятельности Государственного Совета размещается на официальном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Организационное обеспечение деятельности Государственного Совета осуществляет Администрация Президента Российской Федерации.

Статья 13. Заседания Государственного Совета

1. Заседания Государственного Совета проводятся регулярно в соответствии с планами, утверждаемыми Председателем Государственного Совета. По решению Председателя Государственного Совета могут проводиться внеочередные заседания Государственного Совета.

2. Заседание Государственного Совета является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Государственного Совета.

3. Заседания Государственного Совета ведет Председатель Государственного Совета.

4. По решению Председателя Государственного Совета могут проводиться совместные заседания Государственного Совета и совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации.

5. По решению Председателя Государственного Совета заседания Государственного Совета могут проводиться с участием представителей Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, иных органов и организаций.

Статья 14. Решения Государственного Совета

1. По итогам заседаний Государственного Совета оформляются решения, которые подписываются Председателем Государственного Совета.

2. В случае принятия Государственным Советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

3. В случае принятия Государственным Советом решения о целесообразности разработки документов стратегического планирования Российской Федерации или внесения изменений в такие документы соответствующая рекомендация направляется в Правительство Российской Федерации.

4. В случае принятия Государственным Советом решения о целесообразности разработки документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации либо муниципального образования или внесения изменений в такие документы соответствующая рекомендация направляется в субъект Российской Федерации либо муниципальное образование.

Статья 15. Взаимодействие Государственного Совета с органами и организациями

1. Для выполнения своих задач Государственный Совет в соответствии с законодательством Российской Федерации взаимодействует с Правительством Российской Федерации, другими федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, консультативными и совещательными органами при Президенте Российской Федерации, организациями, институтами гражданского общества.

2. Государственный Совет и его рабочие органы вправе:

1) приглашать на свои заседания членов Правительства Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Государственного Совета, в том числе информацию о документах стратегического планирования и принятых в их развитие нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актах;

3) организовывать проведение научных исследований по вопросам, касающимся взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства, и иным вопросам, относящимся к компетенции Государственного Совета, а также привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ ученых и специалистов;

4) осуществлять иные действия в соответствии с возложенными задачами.

Статья 16. Финансовое обеспечение деятельности Государственного Совета

1. Деятельность Государственного Совета финансируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2. Дополнительное финансирование проведения в субъектах Российской Федерации заседаний Президиума Государственного Совета и заседаний рабочих органов Государственного Совета, а также экспертно-аналитического обеспечения деятельности этих органов и деятельности членов Государственного Совета в субъектах Российской Федерации может осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.

Глава 4. Основные принципы принятия Государственным Советом решений при осуществлении его функций

Статья 17. Основные принципы принятия Государственным Советом решений по вопросам взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти

1. Взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти, осуществляется исходя из принципов:

1) эффективности осуществления публичных функций на соответствующей территории и выполнения социально-экономических обязательств государства;

2) самостоятельности осуществления органами публичной власти своих полномочий, целесообразности и экономической обоснованности распределения этих полномочий;

3) гарантированности необходимого финансового обеспечения при передаче полномочий между уровнями публичной власти;

4) открытости, доступности и достоверности информации о деятельности органов публичной власти и своевременности ее предоставления;

5) оценки эффективности государственного и муниципального управления и мониторинга деятельности органов публичной власти в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Порядок взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации между собой, с органами местного самоуправления входящих в их состав муниципальных образований, а также с федеральными органами государственной власти при решении вопросов осуществления публичной власти на соответствующей территории определяется федеральными конституционными законами, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

3. Федеральным законом могут быть установлены особенности взаимодействия органов публичной власти при решении вопросов осуществления публичной власти на созданных в соответствии с федеральным законом федеральных территориях.

4. Органы местного самоуправления принимают участие в осуществлении имеющих государственное значение публичных функций на соответствующей территории как в порядке наделения названных органов отдельными государственными полномочиями, так и в ином порядке в соответствии с федеральным законом.

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

6. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по взаимному соглашению могут передавать друг другу осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

7. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

8. При разграничении полномочий между органами местного самоуправления, если в границах территории одного муниципального образования имеются другие муниципальные образования, компетенция соответствующего органа местного самоуправления должна определяться исходя из интересов населения.

9. Для обеспечения эффективного осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в основе наделения такими полномочиями названных органов должны быть интересы граждан Российской Федерации, экономическая целесообразность, соблюдение финансовых гарантий местного самоуправления. Органы государственной власти должны обеспечивать контроль за реализацией переданных государственных полномочий в соответствующих сферах деятельности.

10. Для эффективного осуществления публичных функций на соответствующей территории и исполнения социально-экономических обязательств государства в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами проводится информирование граждан Российской Федерации о деятельности органов государственного и муниципального уровней публичной власти.

11. Органы публичной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляют гражданам Российской Федерации информацию о своей деятельности, в том числе через свои официальные печатные издания, официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и иные сетевые ресурсы.

12. Доступ к информации о деятельности органов публичной власти осуществляется в соответствии с федеральным законом.

Президент Российской Федерации В. Путин