ХК ЦСКА в десятый раз кряду обыграл на выезде "Авангард"

Столичный ЦСКА победил в гостях со счетом 4:1 омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Интересно, что армейцы обыгрывают омичей на чужом льду в десятый раз подряд. "Авангард" не может одолеть "красно-синих" на своей площадке с января 2013 года. Что касается турнирной ситуации, то ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав в 36 встречах 57 очков. "Авангард" же с 49 очками идет на втором месте на Востоке.

Тем временем авторитетный журнал Forbes представил список самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первое место занял "Нью-Йорк Рейнджерс": его стоимость оценивается в 1,65 миллиарда долларов. Напомним, что в составе этой команды выступают сразу несколько россиян: Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.