Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 25 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2010, N 31, ст. 4208; 2014, N 52, ст. 7550; 2016, N 27, ст. 4249; 2019, N 12, ст. 1217) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1.4 после слов "в отношении" дополнить словами "некоммерческих организаций, а также";

2) часть 3 статьи 3.4 после слова "заменено" дополнить словами "некоммерческой организации, а также";

3) в статье 4.11:

а) в части 1 слово "Являющимся" заменить словами "Некоммерческим организациям, а также являющимся";

б) часть 2 после цифр "13.15," дополнить цифрами "13.37,", после цифр "19.6," дополнить цифрами "19.75-2,", после цифр "19.33" дополнить словами ", 19.34, 20.3, частью 2 статьи 20.28".

Президент Российской Федерации В. Путин