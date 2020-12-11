Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Новости

В Подмосковье загорелся научный центр ФМБА 21:15
Легойда назвал религиозное образование "прививкой от радикализма" 21:03
Стали известны номинанты Премии британского независимого кино 20:57
Голикова прокомментировала статистику смертности от COVID-19 20:43
Вышел трейлер боевика "Никто" от автора "Джона Уика" и Ильи Найшуллера 20:35
Кузнецова: Нужна цифровая платформа с данными по детям с орфанными болезнями 20:29
Кузнецова: Около 13 тысяч детей в домах-интернатах нуждаются в медпомощи 20:20
Определена дата заседания Совета глав государств СНГ 19:54
В посольстве РФ подтвердили высылку двух дипломатов из Нидерландов 19:43
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в надежде на вакцину 19:40
Песков назвал оговоркой слова Путина про Сафронова 18:55
В праздники службы и поликлиники Москвы будут работать в усиленном режиме 18:53
Власти Москвы обдумают идею преференций для привившихся от COVID-19 18:52
Власти Москвы призвали пенсионеров отказаться от новогоднего шопинга 18:48
В Баку завершился военный парад 18:43
В столице не растет количество госпитализируемых с диагнозом ковид 18:39
Собянин попросил москвичей побыть в канун Нового года дома 18:27
Собянин: 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса 18:27
Вице-спикер ГД обратится в Минздрав насчет нехватки лекарств в аптеках 18:24
Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю женщину из Ессентуков 17:30
В Москве назвали победителей конкурса "Лучшая детская школа искусств" 17:18
Арестован житель Тульской области, готовивший нападение на школу 17:10
Система прослеживаемости драгметаллов заработала в тестовом режиме 16:51
Путин готов проработать инициативу не связывать помилование с признанием вины 16:47
Гознак тестирует автоматы для купли-продажи золота 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 8 декабря 2020 г.
Опубликован 11 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Административный кодекс

Принят Государственной Думой 25 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2010, N 31, ст. 4208; 2014, N 52, ст. 7550; 2016, N 27, ст. 4249; 2019, N 12, ст. 1217) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1.4 после слов "в отношении" дополнить словами "некоммерческих организаций, а также";

2) часть 3 статьи 3.4 после слова "заменено" дополнить словами "некоммерческой организации, а также";

3) в статье 4.11:

а) в части 1 слово "Являющимся" заменить словами "Некоммерческим организациям, а также являющимся";

б) часть 2 после цифр "13.15," дополнить цифрами "13.37,", после цифр "19.6," дополнить цифрами "19.75-2,", после цифр "19.33" дополнить словами ", 19.34, 20.3, частью 2 статьи 20.28".

Президент Российской Федерации В. Путин