Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и конькобежец Павел Кулижников признаны лучшими российскими спортсменами 2020 года. Лучшим тренером года стала наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. На церемонии вручения Национальной спортивной премии, учрежденной Министерством спорта РФ, они получили приз "Гордость России".

Анжелика Сидорова и после победы на чемпионате мира 2019 года продолжила удачные попытки в секторе. Чемпионат России в зале, прошедший в феврале 2020-го, она выиграла с лучшим результатом зимнего сезона в мире - 4,92 м. А пару дней спустя подняла планку до 4,95 м на всероссийском Фестивале прыжков с шестом. Также это личный рекорд спортсменки в закрытых помещениях. Настроение всем нашим легкоатлетам портил только запрет выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе. А потом началась пандемия коронавируса. Но в летнем сезоне, выступая на внутренних стартах, Сидорова прыгнула на 4,80 и заняла третье место в мировом рейтинге. А в октябре она завоевала свою четвертую золотую медаль ЧР и обошла по этому показателю двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, у которой в копилке три "золота" национальных первенств.

Свою награду Анжелика Сидорова разделила со своим тренером Светланой Абрамовой.

- Хочу сказать спасибо моему тренеру, она внесла большой вклад не только в мои результаты, но и во всю нашу легкую атлетику. У нас даже были попытки на пятиметровой высоте. Пусть пока неудачные, но это звание будет для нас стимулом в дальнейшей работе, - сказала Сидорова после того, как награду ей вручил министр спорта Олег Матыцин. - Этот год начался удачно, я довольна зимним сезоном. Но потом началась пандемия, и выступить не удалось. Надеюсь, что будущий год будет удачнее и для меня, и для российской легкой атлетики в целом.

Анжелика Сидорова верит, что 2021 год будет еще удачнее и для нее самой, и для нашей легкой атлетики в целом

Что касается Павла Кулижникова, то в начале года он собрал завидную коллекцию медалей. На чемпионате Европы на отдельных дистанциях, который прошел в голландском Херенвене в январе, победил в забегах на 500 и 1000 метров, а также в командном спринте. На февральском чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити Кулижников не только взял два "золота", но и установил рекорд мира на дистанции 1000 м (1.05,69). Павел стал первым человеком, выбежавшим из 1 минуты 6 секунд.