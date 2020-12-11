Квят подводит итоги карьеры в "Формуле-1"

Новости

В Перми лжеполицейские подбросили мужчине соду и потребовали взятку 09:13
ЦБ отозвал лицензию у банка "Онего" 09:12
Оперштаб: Еще 5920 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Мировые выбросы углекислого газа снизятся на семь процентов в 2020 году 08:39
Академик рассказал, что поможет перенести COVID-19 в легкой форме 07:30
Врачи объяснили правила использования масок в морозы 07:17
В 70 районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:17
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 06:41
Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне 05:46
Григорию Рапоте присвоено звание почетного профессора БНТУ 05:19
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса 04:51
Австралия остановила испытания своей вакцины от COVID-19 04:47
ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля 04:13
В работе поисковой системы Google произошел сбой 04:03
В США пять велосипедистов погибли под колесами фуры 03:52
Оман разрешил россиянам посещать страну без виз на короткий срок 03:39
Власти США ужесточат правила предоставления убежища иностранцам 03:30
На Украине сообщили о приоритетах в вакцинации от коронавируса 03:06
Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота истребителя F-16 02:41
Власти штата Виргиния введут комендантский час из-за коронавируса 02:16
Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов 02:14
ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355 01:55
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России 01:23
Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила 01:06
ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 01:30
Рубрика: Спорт

Промчались незаметно

Квят подводит итоги карьеры в "Формуле-1"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8334)
Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, с которым не продлили контракт на следующий сезон, в своих интервью перед заключительной гонкой сезона в Абу-Даби все очевиднее подводит итоги не только года, но и карьеры в целом.

- Думаю, в "Формуле-1" у меня все складывалось чрезвычайно быстро, - приводит слова Даниила Квята Motorsport Week. - После моего дебюта в "королевских гонках" я даже не сразу понял, что произошло. Я же пришел в "Ф-1" из GP3, пропустив одну ступень. После мощного старта в "Торо Россо" через год меня перевели в "Ред Булл". Там я тоже провел сильный сезон. А что было потом, и так все знают. После этого меня ждала пара сложных лет. Кажется, мне постоянно немного не хватало опыта в "Формуле-1", потому что все происходило слишком быстро.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин извинился за скандальное видео

Тем не менее Квят считает, что, вернувшись в прошлом году, он выбрал правильный подход.

- Я начал все с чистого листа. Мне удалось многому научиться, я почувствовал, что прогрессирую. Думаю, я был конкурентоспособен в последние два сезона.

Спорт Формула-1

Главное сегодня

Путин встретился с Советом по правам человека. Главное
Программа кешбэка за поездки по России продолжится в 2021 году
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте
Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022
Камила Валиева выиграла Кубок России с рекордными оценками