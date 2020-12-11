Квят подводит итоги карьеры в "Формуле-1"

Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, с которым не продлили контракт на следующий сезон, в своих интервью перед заключительной гонкой сезона в Абу-Даби все очевиднее подводит итоги не только года, но и карьеры в целом.

- Думаю, в "Формуле-1" у меня все складывалось чрезвычайно быстро, - приводит слова Даниила Квята Motorsport Week. - После моего дебюта в "королевских гонках" я даже не сразу понял, что произошло. Я же пришел в "Ф-1" из GP3, пропустив одну ступень. После мощного старта в "Торо Россо" через год меня перевели в "Ред Булл". Там я тоже провел сильный сезон. А что было потом, и так все знают. После этого меня ждала пара сложных лет. Кажется, мне постоянно немного не хватало опыта в "Формуле-1", потому что все происходило слишком быстро.

Тем не менее Квят считает, что, вернувшись в прошлом году, он выбрал правильный подход.

- Я начал все с чистого листа. Мне удалось многому научиться, я почувствовал, что прогрессирую. Думаю, я был конкурентоспособен в последние два сезона.