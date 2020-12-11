Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2020 года № 49-З "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 10 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 40 096 777,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 20 715 969,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 20 041 744,8 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 20 041 744,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 39 976 694,8 тыс. рублей;

3) профицит республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 120 082,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2022 год в сумме 34 458 824,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 13 404 732,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 13 404 732,0 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 13 404 732,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 36 796 806,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 13 720 749,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 13 720 749,9 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 13 720 749,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2022 год в сумме 34 051 981,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 599 170,2 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 36 513 965,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 362 926,1 тыс. рублей;

3) профицит республиканского бюджета Республики Марий Эл:

на 2022 год в сумме 406 842,7 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 282 841,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Марий Эл

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 57 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы в Республике Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и муниципальных районов

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 11 и пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Установить, что налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляется в бюджеты городских округов и муниципальных районов по нормативам согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исчисления суммы налога на доходы физических лиц с доходов от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, применяемый при исчислении фиксированных авансовых платежей налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, в размере 1,99.

Статья 5. Особенности установления норматива отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджеты сельских поселений

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов норматив отчисления в бюджеты сельских поселений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет муниципального района в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл", в размере 2 процентов.

Статья 6. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и муниципальных районов

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 11 и пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 7. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл и закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл и закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл вправе по согласованию с Министерством финансов Республики Марий Эл наделить подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями соответственно администраторов доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл путем издания соответствующего нормативного правового акта.

Статья 8. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы в Республике Марий Эл

1. Установить, что государственные унитарные предприятия Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, обязаны до начала процесса приватизации перечислить в республиканский бюджет Республики Марий Эл часть прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и платежей, в размере, установленном законодательством Республики Марий Эл, подлежащую уплате в республиканский бюджет Республики Марий Эл за предшествующие началу процесса приватизации периоды.

2. Установить, что размер платы за услуги, оказываемые государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл в соответствии с их учредительными документами, устанавливается органом исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, в ведении которого находится соответствующее государственное казенное учреждение Республики Марий Эл.

Статья 9. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 10. Особенности использования средств, получаемых государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл

Государственные казенные учреждения Республики Марий Эл при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи. Размеры авансирования указанных договоров (государственных контрактов) определяются Правительством Республики Марий Эл.

Статья 11. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 5 303 793,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 845 241,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 868 722,6 тыс. рублей согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл, государственных органов Республики Марий Эл, государственных казенных учреждений Республики Марий Эл

Правительство Республики Марий Эл не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и работников государственных казенных учреждений Республики Марий Эл.

Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Марий Эл не принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 13. Особенности установления отдельных расходных обязательств Республики Марий Эл и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить индексацию с 1 февраля 2021 года исходя из коэффициента индексации, определяемого Правительством Республики Марий Эл, в отношении следующих денежных выплат отдельным категориям граждан:

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности Председателю Государственного Собрания (Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, Первому заместителю (Заместителю) Председателя Государственного Собрания (Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, депутатам Государственного Собрания (Верховного Совета двенадцатого созыва) Республики Марий Эл, работавшим на постоянной профессиональной основе, предусмотренной статьей 32.2 Закона Республики Марий Эл от 15 февраля 1994 года № 43-III "О статусе депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл";

минимального размера пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Марий Эл, предусмотренного статьей 16 Закона Республики Марий Эл от 23 февраля 1995 года № 194-III "О государственной службе в Республике Марий Эл";

дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан за особые заслуги перед Республикой Марий Эл, устанавливаемого в дополнение к страховой пенсии по старости или по инвалидности, предусмотренного статьей 1 Закона Республики Марий Эл от 18 сентября 2001 года № 24-З "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Республикой Марий Эл";

денежной компенсации выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взамен обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, предусмотренной частью пятой статьи 10 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл";

единовременной выплаты материнского капитала, предусмотренной статьей 11.1 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл";

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 15 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл";

ежемесячной денежной выплаты одному из неработающих трудоспособных родителей (единственному неработающему трудоспособному родителю), осуществляющему уход за двумя и более детьми-инвалидами, нуждающимися в уходе, предусмотренной статьей 2 Закона Республики Марий Эл от 2 августа 2011 года № 43-З "О дополнительных мерах социальной поддержки неработающих трудоспособных граждан, являющихся родителями детей-инвалидов и осуществляющих уход за ними";

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности Главе Республики Марий Эл (Президенту Республики Марий Эл), предусмотренной статьей 4 Закона Республики Марий Эл от 23 октября 2013 года № 38-З "О социальных гарантиях деятельности Главы Республики Марий Эл - Председателя Правительства Республики Марий Эл".

Статья 14. Межбюджетные трансферты местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемый в качестве критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности, - 2,68.

2. Установить значение критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2021 год в размере 35 рублей в расчете на одного жителя, на 2022 год - 35 рублей в расчете на одного жителя, на 2023 год - 35 рублей в расчете на одного жителя.

3. Утвердить перечень субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам, на 2021 год в сумме 13 045 121,3 тыс. рублей, в том числе дотации - 1 000 283,0 тыс. рублей, субсидии - 3 646 659,8 тыс. рублей, субвенции - 7 016 476,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 1 381 702,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 552 340,8 тыс. рублей, в том числе дотации - 674 522,1 тыс. рублей, субсидии - 1 839 068,4 тыс. рублей, субвенции - 3 967 330,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 1 071 420,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 921 593,1 тыс. рублей, в том числе дотации - 674 522,1 тыс. рублей, субсидии - 1 341 116,6 тыс. рублей, субвенции - 5 364 736,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 1 541 217,7 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

6. Нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл может утверждаться распределение между муниципальными образованиями:

субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Марий Эл, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Республики Марий Эл и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

7. Установить, что в 2021 году предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Министерством финансов Республики Марий Эл, или источником софинансирования (финансового обеспечения) которых являются межбюджетные трансферты, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году в сумме 2 944 102,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 062 258,2 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 3 185 346,7 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2021 году в сумме 11 790,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 9 600,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 9 700,0 тыс. рублей.

Статья 15. Субсидии из местных бюджетов в республиканский бюджет Республики Марий Эл

Установить, что в 2021 году субсидии, предусмотренные статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Закона Республики Марий Эл "О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл", из местных бюджетов в республиканский бюджет Республики Марий Эл не перечисляются.

Статья 16. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл

1. В 2021 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются субсидии:

1) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам на:

развитие животноводства;

развитие растениеводства;

обеспечение доступности кредитных ресурсов;

обеспечение обновления основных средств;

2) участникам государственной программы Республики Марий Эл "Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы" на:

организацию стажировок для инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, в целях развития профессиональных знаний, умений и навыков;

организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов;

3) субъектам инвестиционной деятельности - исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат:

по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга;

по процентным платежам кредитного договора (договоров);

4) исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Развитие транспортного комплекса на 2019 - 2030 годы" на возмещение:

недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл;

недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл;

недополученных доходов в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров;

5) редакциям периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти Республики Марий Эл, на возмещение затрат, связанных с созданием и распространением газетной (журнальной) продукции;

6) организациям независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), издающим книги и осуществляющим реализацию социально значимых проектов в сфере языка, культуры, образования и науки, а также по проблемам патриотического воспитания граждан, укрепления и развития межнациональных отношений, на поддержку книгоиздания;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях;

8) юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными программами;

9) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования;

10) молодым предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат при реализации бизнес-планов.

Регулирование вопросов предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл осуществляется нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл.

2. В 2021 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл на основании решений Главы Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл предоставляются гранты в форме субсидий:

победителям республиканского конкурса молодежных инновационных проектов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, понесенных в связи с подготовкой (разработкой) и реализацией инновационного проекта;

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл, осуществляющим деятельность, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Марий Эл;

научным и образовательным организациям на поддержку развития элитного и первичного семеноводства;

крестьянским (фермерским) хозяйствам на:

развитие семейных животноводческих ферм;

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (грант "Агростартап");

поддержку начинающим фермерам;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы.

Порядок предоставления указанных субсидий определяется Правительством Республики Марий Эл, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Статья 17. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. В 2021 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования;

частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в рамках мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Республики Марий Эл "Социальная поддержка граждан" на 2013 - 2025 годы;

Адвокатской палате Республики Марий Эл на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Марий Эл;

Республиканскому фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл на обеспечение деятельности регионального оператора;

исполнителям мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)":

Микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" на:

развитие региональной гарантийной организации;

оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в центре "Мой бизнес";

автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл" на развитие центра поддержки экспорта;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам - исполнителям мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы на возмещение части затрат, связанных с:

приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива;

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Марий Эл - исполнителю мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности;

национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям на возмещение затрат (части затрат) по реализации программ (мероприятий) по сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих в Республике Марий Эл;

юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными программами;

Фонду развития промышленности Республики Марий Эл - исполнителю мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)" на обеспечение его деятельности и капитализацию.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Марий Эл.

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля Республики Марий Эл соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. В 2021 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл на основании решений Главы Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл предоставляются гранты в виде субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл:

осуществляющим деятельность, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Марий Эл;

осуществляющим деятельность в области физической культуры и массового спорта в Республике Марий Эл, за исключением профессионального спорта;

осуществляющим деятельность, направленную на поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности;

являющимся образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Республики Марий Эл, на реализацию проекта, обеспечивающего развитие медицинского образования и подготовку кадров с высшим медицинским образованием по специальности "Лечебное дело" в Республике Марий Эл;

осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Республики Марий Эл на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование;

в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку творчества в области изобразительного искусства в Республике Марий Эл.

Порядок предоставления указанных субсидий определяется Правительством Республики Марий Эл, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Статья 18. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Министерство финансов Республики Марий Эл вправе в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл, предоставлять в 2021 году на возвратной основе из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные кредиты местным бюджетам на срок до пяти лет в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл на эти цели, в сумме до 185 000,0 тыс. рублей на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, заканчивается за 2 месяца до окончания финансового года.

4. В случае если предоставленные местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остатки непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются Министерством финансов Республики Марий Эл в установленном им порядке.

Статья 19. Государственный внутренний долг Республики Марий Эл и государственные внутренние заимствования Республики Марий Эл

1. Установить:

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Марий Эл на 1 января 2022 года в сумме 11 869 878,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 11 463 035,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 11 180 194,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

программу государственных внутренних заимствований Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону;

объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Марий Эл в 2021 году в сумме 542 559,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 542 559,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 542 559,0 тыс. рублей, в том числе по реструктурированным бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в 2021 году

в сумме 4 673,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 557,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 439,4 тыс. рублей, из них:

по кредиту на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2021 году в сумме 65,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 65,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 65,1 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи) в 2021 году в сумме 238,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 238,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 236,4 тыс. рублей;

по кредиту для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл в 2021 году в сумме 544,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 405,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 266,2 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (в целях погашения долговых обязательств) в 2021 году в сумме 3 826,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 849,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 871,7 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований в составе источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в 2021 году в сумме 1 116 315,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 116 315,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 140 153,9 тыс. рублей, из них:

по кредиту для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл в 2021 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 138 980,3 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (в целях погашения долговых обязательств) в 2021 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 977 334,8 тыс. рублей;

по кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл (на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи) в 2023 году в сумме 23 838,8 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2021 году бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Марий Эл направляются на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному Республике Марий Эл из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл, в соответствии с утвержденным графиком возврата реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку.

4. Установить, что в 2021 году Республика Марий Эл вправе привлекать бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме до 2 200 000,0 тыс. рублей на срок, установленный бюджетным законодательством, при условии их возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года.

5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Республика Марий Эл не осуществляет государственных внешних заимствований и по состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года не имеет государственного внешнего долга.

Статья 20. Государственные гарантии Республики Марий Эл

Установить, что:

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов государственные гарантии Республики Марий Эл не предоставляются;

по состоянию на 1 января 2021 года Республика Марий Эл не имеет обязательств по предоставленным государственным гарантиям;

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования на возможное исполнение государственных гарантий Республики Марий Эл не предусматриваются.

Статья 21. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2021 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий Эл по решению министра финансов Республики Марий Эл без внесения изменений в настоящий Закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 10 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Правительства Республики Марий Эл в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл:

в сумме 5 000,0 тыс. рублей - на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и лиц, замещающих государственные должности Республики Марий Эл;

в сумме 30 324,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы;

в сумме 428 047,9 тыс. рублей - на прочие выплаты по обязательствам государства;

в сумме 261 264,1 тыс. рублей - на повышение оплаты труда, погашение кредиторской задолженности по уплате взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников;

в сумме 2 150,0 тыс. рублей - на прикладные научные исследования и разработки.

Установить, что в 2021 году внесение изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Марий Эл без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями министра финансов Республики Марий Эл осуществляется в случае образования экономии бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных в целях финансового обеспечения мероприятий по реализации региональных проектов (за исключением бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета):

по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл (муниципальных нужд);

в связи с изменением объемов софинансирования расходных обязательств;

в связи с отказом от реализации мероприятий, с направлением бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных на текущий финансовый год на соответствующие цели, в объеме сложившейся экономии на увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию мероприятий, установленных абзацем шестым настоящей статьи.

Статья 22. Приостановление действия отдельных законодательных актов Республики Марий Эл

Приостановить на 2021 год действие:

части первой статьи 29 Закона Республики Марий Эл от 15 февраля 1994 года № 43-III "О статусе депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл" (Ведомости Государственного Собрания Республики Марий Эл, 1994, № 2, ст. 34; Собрание законодательства Республики Марий Эл, 1996, № 12, ст. 365; 1997, № 7, ст. 282; 2000, № 7, ст. 191; 2001, № 5, ст. 222, № 10, ст. 400; 2002, № 1, ст. 8, № 4, ст. 115, № 7, ст. 228; 2003, № 1, ст. 14, № 7, ст. 194; 2004, № 1, ст. 6, № 4, ст. 108, № 8, ст. 236; 2005, № 4, ст. 148, № 8, ст. 335, № 12 (часть I), ст. 439; 2006, № 4 (часть II), ст. 143, № 11, ст. 401; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, № 3, ст. 121, № 6, ст. 288, № 8 (часть I), ст. 372, № 11 (часть I), ст. 505; 2008, № 4 (часть I), ст. 192, № 5 (часть I), ст. 232, № 11, ст. 526; 2009, № 4 (часть I), ст. 142, № 5, ст. 222, № 12 (часть I), ст. 491; 2010, № 4, ст. 164, № 6, ст. 281, № 9 (часть I), ст. 444; 2011, № 7, ст. 349, № 9 (часть I), ст. 461; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010012, 31 июля 2012 г., № 30072012010043, 29 декабря 2012 г., № 29122012010088; 27 февраля 2013 г., № 26022013010003, 2 августа 2013 г., № 01082013010023, 24 октября 2013 г., № 23102013010039; 29 апреля 2014 г., № 28042014010017, 19 августа 2014 г., № 18082014010035, 29 декабря 2014 г., № 29122014010069; 31 декабря 2015 г., № 30122015010063; 1 марта 2016 г., № 29022016010009; 7 марта 2017 г., № 07032017010002, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 3 октября 2017 г., № 03102017010044, 27 декабря 2017 г., № 26122017010068) в части размера возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий;

пункта 8 статьи 31 Закона Республики Марий Эл от 5 октября 2004 года № 38-З "О регулировании отношений в области государственной гражданской службы Республики Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2004, № 11, ст. 317; 2005, № 6, ст. 233; 2006, № 1 (часть I), ст. 2, № 11, ст. 410; 2007, № 1 (часть I), ст. 4, № 8 (часть I), ст. 367; 2008, № 4 (часть I), ст. 191, № 11, ст. 539; 2009, № 1 (часть III), ст. 14, № 4 (часть I), ст. 134; 2010, № 4, ст. 164; 2011, № 4, ст. 167, № 7, ст. 349, № 11, ст. 559; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010004, 25 октября 2012 г., № 24102012010059; 27 февраля 2013 г., № 26022013010003, 1 августа 2013 г., № 01082013010022, 24 октября 2013 г., № 23102013010039, 30 декабря 2013 г., № 30122013010060; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 1 августа 2014 г., № 31072014010023; 2 марта 2015 г., № 02032015010005, 17 декабря 2015 г., № 17122015010054; 26 апреля 2016 г., № 25042016010012, 6 октября 2016 г., № 05102016010027, 5 декабря 2016 г., № 05122016010048, № 05122016010049; 26 апреля 2017 г., № 25042017010014, 4 августа 2017 г., № 04082017010031, 27 октября 2017 г., № 26102017010048, 27 декабря 2017 г., № 26122017010065; 25 сентября 2018 г., № 25092018010039, 28 декабря 2018 г., № 28122018010069; 2 марта 2020 г., № 02032020010003, 3 августа 2020 г., № 03082020010016, 2 ноября 2020 г., № 02112020010039) в части индексации размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской службы Республики Марий Эл;

частей первой и второй статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 49-З "О мерах государственной социальной поддержки в сфере образования" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 3; 2006, № 1 (часть II), ст. 14; 2007, № 5, ст. 208, № 8 (часть II), ст. 376, № 11 (часть I), ст. 490, 501; 2008, № 11, ст. 533; 2009, № 12 (часть I), ст. 499; 2010, № 6, ст. 291, № 11, ст. 506; 2011, № 4, ст. 174; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010014; 24 октября 2013 г., № 23102013010046, 3 декабря 2013 г., № 02122013010054, 30 декабря 2013 г., № 30122013010063; 23 мая 2014 г., № 23052014010020, 19 августа 2014 г., № 18082014010033; 20 декабря 2016 г., № 20122016010054; 8 мая 2018 г., № 08052018010014);

Закона Республики Марий Эл от 26 декабря 2007 года № 77-З "О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 1 (часть I), ст. 5);

статьи 1 Закона Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 57-З "О наделении органов местного самоуправления Республики Марий Эл отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 11, ст. 537; 2010, № 6, ст. 290; 2012, № 1 (часть I), ст. 4; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г., № 24102012010066; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 5 декабря 2016 г., № 05122016010049; 26 апреля 2017 г., № 25042017010018);

абзацев второго и четвертого части второй статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 2 марта 2010 года № 1-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2010, № 4, ст. 156, № 11, ст. 506; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 3 декабря 2013 г., № 02122013010054; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 7 марта 2017 г., № 07032017010009);

Закона Республики Марий Эл от 27 октября 2011 года № 62-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по предоставлению социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения и газификацию индивидуального жилья" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 11, ст. 568; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 25 сентября 2015 г., № 25092015010035);

подпункта 3 пункта 1 статьи 5, пункта 1 статьи 6 Закона Республики Марий Эл от 21 марта 2012 года № 17-З "Об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл, осуществляемой в форме капитальных вложений" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010017; 27 февраля 2013 г., № 26022013010005; 25 февраля 2014 г., № 24022014010007, 1 августа 2014 г., № 31072014010028; 23 мая 2017 г., № 23052017010027, 5 декабря 2017 г., № 04122017010060) в части предоставления государственных гарантий Республики Марий Эл;

Закона Республики Марий Эл от 23 октября 2013 года № 48-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по предоставлению социальных выплат" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 24 октября 2013 г., № 23102013010048; 25 сентября 2015 г., № 25092015010035).

Статья 23. Вступление в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







