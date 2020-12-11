Молодежная сборная России по футболу узнала соперников по финальной стадии чемпионата Европы-2021. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Россияне оказались в квартете С вместе с французами, исландцами и датчанами. Напомним, что наша команда впервые с 2013 года выступит на первенстве Европы, которое проводится каждые два года. Ранее наши трижды участвовали в этом турнире.

Что касается остальных групп Евро-2021, то в квартет А вошли: Венгрия, Германия, Румыния и Нидерланды, в группу В - Словения, Испания, Чехия и Италия, в группу D - Португалия, Хорватия, Англия и Швейцария.

Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении в два этапа. С 24 по 31 марта - матчи групповой стадии. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф, запланированный в период с 31 мая по 6 июня.