На Кубе пенсии повысят в 5 раз, а тарифы на электричество - в 4

Накануне власти Кубы объявили о начале масштабных экономических реформ в стране с 1 января 2021 года. Ее наиболее символичной частью станет валютная унификация - на Острове Свободы вместо двух останется лишь одна национальная валюта. Но на самом деле предстоящие изменения в экономике страны куда глобальнее.

Поставленная руководством Кубы задача - прекратить практику тотальных субсидий, которые тяжелым грузом ложатся на экономику страны. По задумке авторов реформ, отныне цены на товары и услуги будут формироваться на основе рыночных механизмов (хотя устанавливать конечную стоимость по-прежнему будут госорганы), а освободившиеся от субсидий деньги планируется направить на повышение зарплат и пенсий. Таким образом, государство будет помогать лишь тем, кто действительно готов работать.

Согласно официальному вестнику Кубы размер минимальной пенсии на Кубе вырастет более чем в пять раз: с 280 песо до 1528 песо. По установленному обменному курсу в 24 песо за 1 доллар это составит около 64 долларов. Максимальная же пенсия отныне будет равняться 1733 песо. Повышение затронет также и зарплаты. Отныне все госслужащие Кубы будут разбиты на 32 категории, в зависимости от занимаемого положения. Минимальная зарплата при занятости 40 часов в неделю составит 1910 песо (около 80 долларов), а при загрузке 44 часа в неделю - уже 2100 песо. Максимальная зарплата, предусмотренная новой зарплатной сеткой, составляет 9510 песо (396 долларов).

Например, губернатор Гаваны будет получать 9010 песо в месяц. Рядовой университетский преподаватель - 5060 песо, а доцент - 5810 песо. Зарплата главы поликлиники составит 6610 песо, а врача-специалиста первой категории - 5560 песо.

Но одним лишь повышением зарплаты и пенсий дело не ограничилось. Прекращение субсидий неминуемо ведет к росту цен. С нового года на Кубе значительно подорожают госуслуги и поднимутся тарифы ЖКХ.

Так, оформление практически всех документов подорожало в 25 раз. Например, за свидетельство о рождении теперь придется заплатить 125 песо вместо 5. Поднимутся и тарифы на электричество. На Кубе действует прогрессивная тарифная сетка, согласно которой на сегодняшний день первые 100КВт-ч в месяц обходятся в 0,09 песо за 1 Квт-ч. А вот с первого января стоимость одного киловатта составит уже 0,4 песо (0,017 центов).

Неминуем и рост цен на продукты. Стоимость социально значимых продуктов будет устанавливаться Советом министров Кубы и ежегодно обновляться. Из уже опубликованных розничных цен: 1 кг курицы обойдется в 40 песо (1,7 доллара), сахара - 12 песо, риса - 14 песо. При этом на отдельные категории товаров на время переходного периода устанавливаются специальные цены, ниже рыночных: один килограмм сухого молока будет стоить 2,5 песо, а литр свежего молока - 0,25 песо. Впрочем, обозначенные в официальном вестнике Кубы цены отнюдь не означают того, что властям в одночасье удастся решить проблему дефицита на местном рынке.