Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота истребителя F-16

Национальная гвардия американского штата Висконсин сообщила о гибели пилота F-16 Fighting Falcon. Истребитель потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета.

Инцидент произошел в минувший вторник, восьмого декабря. В штате Мичиган разбился истребитель 115-й эскадрильи ВВС нацгвардии Висконсина. В момент крушения на борту находился один пилот, пишет РИА Новости.

На месте крушения развернута поисково-спасательная операция. Специалистам предстоит установить все обстоятельства авиакатастрофы.