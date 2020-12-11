В рамках 13-го тура регулярного чемпионата мужской Евролиги подмосковные "Химки" в пятницу на своей площадке в Мытищах примут действующего обладателя титула ЦСКА. Столичные армейцы, напомним, стали лучшими в Евролиге 2019/19, а в прошлом сезоне чемпион не определился.

Соперники подошли к чисто российскому противостоянию в континентальном турнире с разных позиций. "Красно-синие" делят лидерство с испанской "Барселоной" (по 9 побед и 3 поражения), химчане находятся в нижней половине промежуточной классификации 18 участников таблицы. Но шансы на итоговое попадание в сильнейшую восьмерку не потеряны, так как пройдена лишь незначительна часть дистанции "регулярки", включающей в себя 34 тура. Главное, чтобы матчи, невзирая на пандемию и многочисленные проблемы, играли, а клеточки таблицы заполнялись.

Армейцы в предстоящей встречи не кажутся однозначными фаворитами. Оппоненты в этом сезоне уже сразились друг с другом, это произошло в чемпионате Единой лиги. В том ноябрьском матче "Химки" взяли верх над ЦСКА со счетом 86:78, прекрасный баскетбол выдал новичок подмосковного клуба Грег Монро, набравший 28 очков.

Предстоящая встреча дает обильную пищу для любителей статистики. Игроки обоих команд входят в число лидеров Единой лиги за всю историю по самым разным показателям. Химчанин Алексей Швед - безоговорочный лидер бомбардирского списка (3027 очков) и недавно вышел на первое место по результативным передачам (828), у Никиты Курбанова из ЦСКА наибольшее количество подборов (1091), капитан подмосковного клуба Сергей Моня впереди всех по проведенным на площадке минутам (почти 5872), ну и так далее. То есть как бы игра ни завершилась, рекордные показатели в целом ряде номинаций неизбежно возрастут.

- Мы готовимся ко всем играм и ко всем командам одинаково. Одни матчи получаются удачными, другие - нет, но настроение перед боем с ЦСКА обычно хорошее, - сказал главный тренер БК "Химки", олимпийский чемпион Сеула-1988 литовский специалист Римас Куртинайтис. - Мы готовы! Хотя игра точно станет непростой. У армейцев очень сильные баскетболисты индивидуально, они обеспечивают результат в ключевые моменты. Имею ввиду Уилла Клайберна, Майка Джеймса и Торнике Шенгелию. У ЦСКА для этих парней есть особые комбинации, которые раскрывают их сильные стороны. В целом столичный клуб - прекрасно укомплектованная команда, для нас бороться с ними - большой вызов.

Шведский легионер "Химок" со славянскими корнями Йонас Жеребко откровенно считает матчи против ЦСКА любимыми играми в сезоне: "С ними всегда тяжело, потому что это классическое дерби. Раз уж мы победили в последней нашей встрече, в Единой лиге, то должны выйти на паркет и попытаться сделать это снова. Главное - хорошенько отработать в обороне, ребята из ЦСКА могут забрасывать мячи в кольцо с любых точек площадки. Однако и у нас есть свое оружие. Для "Химок" все начинается с защиты, нападение затем само о себе позаботится".

Для "красно-синих" ставки тоже высокие. В случае победы над подмосковным соперником и при домашнем поражении "Барселоны" от итальянского "Милана" подопечные греческого наставника Димитриса Итудиса могут выйти на чистое первое место.

Где будем смотреть

11 декабря, пятница, "Матч! Страна"

19.55. "Химки" (Московская область) - ЦСКА. Евролига. Прямая трансляция с "Арены Мытищи".