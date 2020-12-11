Президент Кубы объявил о начале масштабных экономических реформ

Новости

В Перми лжеполицейские подбросили мужчине соду и потребовали взятку 09:13
ЦБ отозвал лицензию у банка "Онего" 09:12
Оперштаб: Еще 5920 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Мировые выбросы углекислого газа снизятся на семь процентов в 2020 году 08:39
Академик рассказал, что поможет перенести COVID-19 в легкой форме 07:30
Врачи объяснили правила использования масок в морозы 07:17
В 70 районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:17
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 06:41
Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне 05:46
Григорию Рапоте присвоено звание почетного профессора БНТУ 05:19
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса 04:51
Австралия остановила испытания своей вакцины от COVID-19 04:47
ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля 04:13
В работе поисковой системы Google произошел сбой 04:03
В США пять велосипедистов погибли под колесами фуры 03:52
Оман разрешил россиянам посещать страну без виз на короткий срок 03:39
Власти США ужесточат правила предоставления убежища иностранцам 03:30
На Украине сообщили о приоритетах в вакцинации от коронавируса 03:06
Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота истребителя F-16 02:41
Власти штата Виргиния введут комендантский час из-за коронавируса 02:16
Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов 02:14
ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355 01:55
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России 01:23
Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила 01:06
ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 06:28
Рубрика: В мире

Президент Кубы объявил о начале масштабных экономических реформ

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
С 1 января 2021 года на Кубе останется лишь одна национальная валюта и будет дан старт широкомасштабным экономическим преобразованиям. Об этом ходе специального обращения к нации заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
Фото: AFP/Yamil LAGE Фото: AFP/Yamil LAGE
Фото: AFP/Yamil LAGE

"Политбюро ЦК Компартии Кубы приняло решение сообщить о начале процесса экономических преобразований. На сегодняшний день созданы условия, которые позволяют объявить о том, что валютная унификация начнется с 1 января 2021 года", - заявил кубинский лидер в транслируемом местным телевидением выступлении в присутствии первого секретаря Компартии Кубы Рауля Кастро.

"Единый обменный курс устанавливается на уровне 24 кубинских песо за один доллар США", - добавил Диас-Канель.

Одним песо меньше

В настоящее время на Кубе одновременно сосуществуют две национальные валюты - кубинский песо (CUP) и кубинские конвертируемые песо (CUC или же просто "куки"). Именно от CUC со следующего года и принято решение отказаться.

Конвертируемый песо появился в 1994 как ответ властей на острейший экономический кризис, в который погрузилась страна после распада соцлагеря. CUC, чья стоимость приравнивалась к одному доллару, изначально задумывался его создателями как своего рода "элитарная" валюта, которая была нужна для приобретения предметов роскоши (по кубинским меркам, разумеется). Другими словами - для получения денег у зажиточных граждан, которые на Кубе всегда были. "Куками" также пользовались туристы. Расплачиваться ими разрешалось в валютных магазинах. Но с течением времени CUC вошли в широкий обиход. Тут-то у искусственно созданной валюты и начались первые признаки проблем: ведь в начале своего пути CUC был действительно свободно конвертируемым и был подкреплен наличием иностранной валюты в стране. Но постепенно конвертируемость начала теряться: с очередным витком кризиса в экономике CUC превратился в необеспеченную валюту. Возможность официально купить "твердую валюту" за "куки" становилось все меньше. Конвертируемый песо терял свою реальную конвертируемость. Равно как и прежний налет "элитарности": расплачиваться в любых магазинах стало возможно в обеих национальных валютах, а курс был установлен 24 CUP за 1 CUC.

Фото: AFP/YAMIL LAGE
Власти Кубы рассказали о новых правилах въезда в страну

И вот теперь с 2021 года в стране останется лишь одна валюта - CUP. Но срочно бежать и сдавать в банки никому теперь не нужные CUC кубинцам не придется: выводить их из оборота планируется постепенно, на этот процесс отводится не менее полугода. Например, сдачу в магазинах будут давать только в CUP, а полученные "куки" продавцы будут сдавать в банки. Населению также пообещали свободный обмен накоплений.

"Эти преобразования не лишены рисков. Одна из главных угроз - инфляция, которая может оказаться выше запланированной. Ситуация усугубляется дефицитом товаров на рынке. Мы не позволим спекулятивного роста цен, нарушители понесут суровое наказание", - предупредил Диас-Канель.

Созданы условия, которые позволяют мне заверить вас в том, что никто не останется без помощи. В социалистической Кубе никогда не будет шоковой терапии, а все предпринимаемые решения будут результатом широкого общественного консенсуса.

Каждому - по заслугам

"Мы вновь напоминаем о важности предстоящих преобразований, которые призваны создать благоприятные условия для реформирования нашей экономической модели с тем, чтобы гарантировать кубинцам равенство возможностей, прав и социальной справедливости", - сообщил президент.

"Все это не возможно на основе уравнительного подхода, а возможно лишь благодаря заинтересованности нашего населения в работе и мотивации трудящихся", - подчеркнул Диас-Канель, раскрыв тем самым одну из целей предстоящих реформ: власти постепенно будут вынуждать кубинцев работать.

На Кубе в 2021 году проведут всеобщую вакцинацию от коронавируса

Ведь на Острове Свободы зачастую местные жители сами говорят, что Куба - одна из немногих стран мира, где можно спокойно жить и не работать. Социализм зачастую принимает преувеличенные формы: откровенные бездельники получают всевозможные пособия наряду с работящими согражданами. Теперь же всем без исключения придется работать.

Идея властей заключается в том, что постепенно число социальных выплат и привилегий будет сокращаться. В перспективе даже планируется избавиться от продуктовых карточек, по которым сейчас миллионы кубинцев покупают социально-значимые продукты по бросовым ценам. Сэкономленные деньги предполагается пустить на повышение зарплат и пенсий. Тем самым населения наглядно почувствует необходимость работать, ведь деньги и субсидии так просто государство выделять не будет.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

Главное сегодня

Путин встретился с Советом по правам человека. Главное
Программа кешбэка за поездки по России продолжится в 2021 году
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования