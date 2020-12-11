Президент Кубы объявил о начале масштабных экономических реформ

С 1 января 2021 года на Кубе останется лишь одна национальная валюта и будет дан старт широкомасштабным экономическим преобразованиям. Об этом ходе специального обращения к нации заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

"Политбюро ЦК Компартии Кубы приняло решение сообщить о начале процесса экономических преобразований. На сегодняшний день созданы условия, которые позволяют объявить о том, что валютная унификация начнется с 1 января 2021 года", - заявил кубинский лидер в транслируемом местным телевидением выступлении в присутствии первого секретаря Компартии Кубы Рауля Кастро.

"Единый обменный курс устанавливается на уровне 24 кубинских песо за один доллар США", - добавил Диас-Канель.

Одним песо меньше

В настоящее время на Кубе одновременно сосуществуют две национальные валюты - кубинский песо (CUP) и кубинские конвертируемые песо (CUC или же просто "куки"). Именно от CUC со следующего года и принято решение отказаться.

Конвертируемый песо появился в 1994 как ответ властей на острейший экономический кризис, в который погрузилась страна после распада соцлагеря. CUC, чья стоимость приравнивалась к одному доллару, изначально задумывался его создателями как своего рода "элитарная" валюта, которая была нужна для приобретения предметов роскоши (по кубинским меркам, разумеется). Другими словами - для получения денег у зажиточных граждан, которые на Кубе всегда были. "Куками" также пользовались туристы. Расплачиваться ими разрешалось в валютных магазинах. Но с течением времени CUC вошли в широкий обиход. Тут-то у искусственно созданной валюты и начались первые признаки проблем: ведь в начале своего пути CUC был действительно свободно конвертируемым и был подкреплен наличием иностранной валюты в стране. Но постепенно конвертируемость начала теряться: с очередным витком кризиса в экономике CUC превратился в необеспеченную валюту. Возможность официально купить "твердую валюту" за "куки" становилось все меньше. Конвертируемый песо терял свою реальную конвертируемость. Равно как и прежний налет "элитарности": расплачиваться в любых магазинах стало возможно в обеих национальных валютах, а курс был установлен 24 CUP за 1 CUC.

И вот теперь с 2021 года в стране останется лишь одна валюта - CUP. Но срочно бежать и сдавать в банки никому теперь не нужные CUC кубинцам не придется: выводить их из оборота планируется постепенно, на этот процесс отводится не менее полугода. Например, сдачу в магазинах будут давать только в CUP, а полученные "куки" продавцы будут сдавать в банки. Населению также пообещали свободный обмен накоплений.

"Эти преобразования не лишены рисков. Одна из главных угроз - инфляция, которая может оказаться выше запланированной. Ситуация усугубляется дефицитом товаров на рынке. Мы не позволим спекулятивного роста цен, нарушители понесут суровое наказание", - предупредил Диас-Канель.

Созданы условия, которые позволяют мне заверить вас в том, что никто не останется без помощи. В социалистической Кубе никогда не будет шоковой терапии, а все предпринимаемые решения будут результатом широкого общественного консенсуса.

Каждому - по заслугам

"Мы вновь напоминаем о важности предстоящих преобразований, которые призваны создать благоприятные условия для реформирования нашей экономической модели с тем, чтобы гарантировать кубинцам равенство возможностей, прав и социальной справедливости", - сообщил президент.

"Все это не возможно на основе уравнительного подхода, а возможно лишь благодаря заинтересованности нашего населения в работе и мотивации трудящихся", - подчеркнул Диас-Канель, раскрыв тем самым одну из целей предстоящих реформ: власти постепенно будут вынуждать кубинцев работать.

Ведь на Острове Свободы зачастую местные жители сами говорят, что Куба - одна из немногих стран мира, где можно спокойно жить и не работать. Социализм зачастую принимает преувеличенные формы: откровенные бездельники получают всевозможные пособия наряду с работящими согражданами. Теперь же всем без исключения придется работать.

Идея властей заключается в том, что постепенно число социальных выплат и привилегий будет сокращаться. В перспективе даже планируется избавиться от продуктовых карточек, по которым сейчас миллионы кубинцев покупают социально-значимые продукты по бросовым ценам. Сэкономленные деньги предполагается пустить на повышение зарплат и пенсий. Тем самым населения наглядно почувствует необходимость работать, ведь деньги и субсидии так просто государство выделять не будет.