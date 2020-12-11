Путин: Уголовное дело по ситуации с Навальным завести пока нельзя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что возбудить уголовное дело из-за случившегося с Алексеем Навальным в России пока нельзя, потому что нет материалов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов", - рассказал глава государства.

По его словам, прокуратура не раз обращалась к своим зарубежным коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования. "А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы", - заметил Владимир Путин.

Российские специалисты, по его словам, готовы ехать и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, но никто не приглашает. "Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" - сказал Путин.

При этом он отметил, что открыть уголовное дело по инциденту с Навальным пока нельзя, "потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело". "Но проверка проводится", - заметил президент.

Он добавил, что этим занимается и прокуратура, и Следственный комитет, анализируются материалы, которые есть в распоряжении.