Путин высказался об ограничении шокирующего контента на ТВ

Президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на российское телевидение. Российский лидер признал, что от некоторых сцен по ТВ "оторопь берет". И выразил надежду, что авторы программ перестанут "шокировать людей". И все же вопиющие вещи можно ограничить, но власти будут действовать аккуратно, заявил президент.

Вопрос на эту тему был задан на встрече главы государства с Советом по правам человека.

Тему подняла член СПЧ, журналист Марина Ахмедова. Она привела в пример темы ток-шоу на федеральных каналах: "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец - Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник?". "Люди начинают думать, что все это норма, и жизненные ценности общества меняются", - сказала она.

Ахметова также рассказала, что "в политических ток-шоу ведущие и гости плюются, обзываются, ведущие нарушают все законы гостеприимства, выталкивают гостей из студии". По ее мнению, нужен "неписаный закон, принятый федеральными каналами, о соблюдении этих норм". Например, "не приглашать в эфиры женщин, которые избивают своих детей, и не крутить, конечно же, кадры с избиением малышей".

- Я с вами солидарен, я полностью согласен, - сказал президент. Он напомнил о тонкой грани между свободой слова и ответственностью.

Путин согласился с собеседницей, что нужно повышать общий уровень культуры. "И на этой базе - а у нас есть чем гордиться и есть, на что опереться, - развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах", - отметил он.

Президент поддержал собеседницу на тему неписанного закона для СМИ. "Дай бог, это будет развиваться - укрепляться в некоторых средствах массовой информации", - сказал он. "Все, что вы сказали, я полностью разделяю, - сообщил глава государства. - Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи".

Российский лидер выразил надежду, что по ТВ перестанут "шокировать наших людей и корежить их сознание".

- В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко и нужно набраться терпения, - считает Путин. - Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции.

Однако он считает, что "какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно ограничивать и нормативно-правовыми средствами". "Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать", - резюмировал он.

То, что происходит в некоторых странах, "для нас неприемлемо совершенно", добавил Путин. "Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать", - заметил глава государства.