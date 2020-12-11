Новости

Нотариусы заплатят за подтверждение биометрии клиентов 19:15
"Рассказ служанки" продлили на пятый сезон 19:13
Российским туристам в Турции разрешили не соблюдать комендантский час 19:09
Путин высказался об ограничении шокирующего контента на ТВ 19:01
Путин: В России перебор с бюрократией при регистрации лекарств 18:58
Путин прокомментировал дело "Нового величия" 18:58
Путин поручит прокуратуре расследовать факты давления на подследственных 18:57
Минприроды изменит систему управления заповедниками и нацпарками 18:51
Путин рассказал на Совбезе РФ про саммит ЕАЭС 18:30
Путин заявил о необходимости соответствия новых законов духу Конституции 18:25
Первый энергоблок БелАЭС уже выработал 136,9 млн кВт/ч электроэнергии 18:25
РФС аннулировал результат договорного матча Кубка России "Чайка" - "Армавир" 18:14
Астрономы открыли систему супермагистралей в Солнечной системе 18:10
Сборная России по биатлону установила антирекорд по числу гонок без медалей 18:08
Чернышенко сообщил о подготовке рейтинга цифровой трансформации 17:57
Мясников: Беременность не является риском для тяжелого течения COVID-19 17:52
МиГ-31 перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США 17:51
Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами из Беларуси и Узбекистана 17:49
Тайник с золотыми монетами времен Тюдоров нашли в английском саду 17:45
Вышел трейлер второго сезона сериала про Бэтвумен 17:25
Путин: С убийством Немцова в целом все понятно, но надо дорабатывать 17:23
Эрдоган назвал неуважением возможные санкции США за покупку С-400 17:14
Трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать "Северный поток-2" 17:11
В Минздраве не исключили, что пандемия завершится в 2021 году 16:56
Путин: Иноагентам не запрещается участвовать в общественной деятельности 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 19:01
Рубрика: Власть

Путин высказался об ограничении шокирующего контента на ТВ

Текст: Татьяна Замахина

Президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на российское телевидение. Российский лидер признал, что от некоторых сцен по ТВ "оторопь берет". И выразил надежду, что авторы программ перестанут "шокировать людей". И все же вопиющие вещи можно ограничить, но власти будут действовать аккуратно, заявил президент.

Путин: В России перебор с бюрократией при регистрации лекарств

Вопрос на эту тему был задан на встрече главы государства с Советом по правам человека.

Тему подняла член СПЧ, журналист Марина Ахмедова. Она привела в пример темы ток-шоу на федеральных каналах: "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец - Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник?". "Люди начинают думать, что все это норма, и жизненные ценности общества меняются", - сказала она.

Ахметова также рассказала, что "в политических ток-шоу ведущие и гости плюются, обзываются, ведущие нарушают все законы гостеприимства, выталкивают гостей из студии". По ее мнению, нужен "неписаный закон, принятый федеральными каналами, о соблюдении этих норм". Например, "не приглашать в эфиры женщин, которые избивают своих детей, и не крутить, конечно же, кадры с избиением малышей".

- Я с вами солидарен, я полностью согласен, - сказал президент. Он напомнил о тонкой грани между свободой слова и ответственностью.

Путин согласился с собеседницей, что нужно повышать общий уровень культуры. "И на этой базе - а у нас есть чем гордиться и есть, на что опереться, - развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах", - отметил он.

Президент поддержал собеседницу на тему неписанного закона для СМИ. "Дай бог, это будет развиваться - укрепляться в некоторых средствах массовой информации", - сказал он. "Все, что вы сказали, я полностью разделяю, - сообщил глава государства. - Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи".

Путин поручит прокуратуре расследовать факты давления на подследственных

Российский лидер выразил надежду, что по ТВ перестанут "шокировать наших людей и корежить их сознание".

- В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко и нужно набраться терпения, - считает Путин. - Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции.

Однако он считает, что "какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно ограничивать и нормативно-правовыми средствами". "Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать", - резюмировал он.

То, что происходит в некоторых странах, "для нас неприемлемо совершенно", добавил Путин. "Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать", - заметил глава государства.

Власть Работа власти Госуправление Президент

Главное сегодня

Трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать "Северный поток-2"
Путин оценил возможность декриминализации призывов к экстремизму
Шестеро силовиков в КЧР пострадали в результате взрыва у здания ФСБ
Минстрой назвал регионы, где жилье подешевеет в 2021 году
Минсельхоз подготовит меры для стабилизации цен на основные продукты
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники