Депутат МГД Гусева: Принятый бюджет Москвы гарантирует исполнение всех социальных обязательств

"Бюджет столицы - это не сухие цифры и статьи доходов и расходов, это, по сути, важнейший инструмент социально-экономического развития столицы. За цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. Наша задача состояла в том, чтобы принять действительно качественный и проработанный документ, который позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами, обеспечивает стабильность и поступательный рост экономики". В частности, фракция фракция "Единая Россия" представила пакет из 11 социальных поправок к проекту бюджета, все они одобрены.

"В соответствии с нашими предложениями на оздоровление и детский отдых дополнительно выделены 500 млн руб., на поддержку безработных граждан - 1 млрд 200 млн руб., 750 млн руб. составило дополнительное финансирование департаменту труда и социальной защиты населения города для предоставления инвалидам технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Дополнительно ассигновано по 500 млн руб. на стимулирование инновационных организаций и на поддержку креативных индустрий", - пояснила Людмила Гусева.

Помимо этого, по ее словам, 5 млрд руб. бюджет 2021 года направил на капремонт поликлиник. На 1 млрд 200 млн руб. увеличено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи по таким видам, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология, ортопедия.

"Наша поправка продляет действие проекта "Искусство детям" в 2021 году, на это дополнительно выделено 2 млрд 500 млн руб. Эти средства пойдут на ремонт и закупку оборудования для музыкальных школ и школ искусств. Бюджет выделил дополнительно 1 млрд руб. на реконструкцию, ремонт и оснащение театров. Это позволит привести в порядок целый ряд зданий в разных районах Москвы, обеспечить комфорт и безопасность зрителей и артистов. К расходам бюджета добавлены 500 млн руб. на капитальный ремонт библиотек в различных округах. Наконец будет решена проблема обманутых дольщиков: чтобы до 2023 года полностью завершить строительство проблемных объектов, мы настояли на дополнительных ассигнованиях в размере 4 млрд 980 млн руб.", - отметила депутат.

По словам Людмилы Гусевой, достичь идеальной сбалансированности бюджета в этом году было непросто, над этим пришлось напряженно поработать как авторам проекта - экономическому блоку правительства Москвы, так и депутатам, и общественникам. В частности, в предварительных консультациях по проекту бюджета, а затем в работе над поправками, фракция "Единая Россия" задействовала и разветвленную партийную структуру во всех округах и районах, и многочисленных экспертов.

"Сейчас мы уверены, что итоговый документ, с одной стороны, выполним и даже имеет некоторый "запас прочности" на случай ухудшения экономической конъюнктуры, а, с другой стороны, сохраняет все социально значимые проекты и программы, выполнение которых делает Москву одним из наиболее динамично развивающихся и гармоничных с точки зрения городской среды мегаполисов", - сказала Людмила Гусева.