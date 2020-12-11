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Рубрика: Экономика

Когда на счету секунды

У Боткинской больницы появится своя скорая помощь
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8334)
Через два года на территории Боткинской больницы в Москве появится семиэтажный скоропомощной корпус с вертолетной площадкой на крыше. После того как он будет построен, Боткинская по оснащению, видам оказываемой медицинской помощи и ее оперативности сможет посоперничать с крупнейшими клиниками Европы, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заверил, что быстрота работ не скажется на качестве. Фото: Константин Завражин/РГ Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заверил, что быстрота работ не скажется на качестве. Фото: Константин Завражин/РГ
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заверил, что быстрота работ не скажется на качестве. Фото: Константин Завражин/РГ

Сейчас место будущего корпуса скорой помощи обнесено строительным забором, за которым снует техника, начиная выстраивать корпус здания. Общая площадь нового корпуса составит более 16 тысяч квадратных метров. Здесь откроются приемное и диагностическое отделения, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация. Скоропомощной корпус будет рассчитан только на тех, кто госпитализирован экстренно. "Планируется разделить его на три зоны: красную для самых тяжелых больных, желтую и зеленую - для пациентов средней тяжести и тех, кто находится в легком состоянии", - поделился деталями Загрутдинов.

В регионах сократили время ответа операторов в больницах до двух минут

В красной зоне развернут противошоковую палату и установят весь комплект оборудования, необходимого для быстрой диагностики и реанимации поступившего больного. Эту зону отдадут пострадавшим в тяжелых авариях и чрезвычайных ситуациях, поэтому здесь всегда будут наготове свободные УЗИ, КТ и МРТ-аппараты, чтобы начать оказывать помощь, не теряя лишних секунд. В желтой и зеленой зонах пациенты также смогут получить весь комплекс необходимой им медицинской помощи с той только разницей, что из желтой зоны можно будет отправиться в профильные отделения Боткинской больницы для дальнейшего лечения, а из зеленой - сразу домой.

В 2022 году новый корпус сможет принять первых пациентов

Приемное отделение сможет обслуживать в сутки до 300 поступающих пациентов. Причем его работу хотят организовать по принципу "врач к пациенту", то есть не больные будут перемещаться по кабинетам специалистов, как это принято сейчас, а медики - по приемным палатам. Поэтому палаты сделают не совсем привычными - просторными, с возможностью подключения любой реанимационной аппаратуры.

Такого уровня объекты обычно строят не меньше трех лет. На этапе планирования именно такой срок и взяли строители скоропомощного корпуса в Боткинской. "Но опыт возведения инфекционной больницы в Вороновском поселении Новой Москвы показал, что мы можем строить быстрее и без всякой потери качества. Поэтому постараемся и сдадим этот объект не через три, а через два года. В 2022 году корпус сможет принять первых пациентов", - пообещал Рафик Загрутдинов.

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