У Боткинской больницы появится своя скорая помощь

Через два года на территории Боткинской больницы в Москве появится семиэтажный скоропомощной корпус с вертолетной площадкой на крыше. После того как он будет построен, Боткинская по оснащению, видам оказываемой медицинской помощи и ее оперативности сможет посоперничать с крупнейшими клиниками Европы, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сейчас место будущего корпуса скорой помощи обнесено строительным забором, за которым снует техника, начиная выстраивать корпус здания. Общая площадь нового корпуса составит более 16 тысяч квадратных метров. Здесь откроются приемное и диагностическое отделения, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация. Скоропомощной корпус будет рассчитан только на тех, кто госпитализирован экстренно. "Планируется разделить его на три зоны: красную для самых тяжелых больных, желтую и зеленую - для пациентов средней тяжести и тех, кто находится в легком состоянии", - поделился деталями Загрутдинов.

В красной зоне развернут противошоковую палату и установят весь комплект оборудования, необходимого для быстрой диагностики и реанимации поступившего больного. Эту зону отдадут пострадавшим в тяжелых авариях и чрезвычайных ситуациях, поэтому здесь всегда будут наготове свободные УЗИ, КТ и МРТ-аппараты, чтобы начать оказывать помощь, не теряя лишних секунд. В желтой и зеленой зонах пациенты также смогут получить весь комплекс необходимой им медицинской помощи с той только разницей, что из желтой зоны можно будет отправиться в профильные отделения Боткинской больницы для дальнейшего лечения, а из зеленой - сразу домой.

В 2022 году новый корпус сможет принять первых пациентов

Приемное отделение сможет обслуживать в сутки до 300 поступающих пациентов. Причем его работу хотят организовать по принципу "врач к пациенту", то есть не больные будут перемещаться по кабинетам специалистов, как это принято сейчас, а медики - по приемным палатам. Поэтому палаты сделают не совсем привычными - просторными, с возможностью подключения любой реанимационной аппаратуры.

Такого уровня объекты обычно строят не меньше трех лет. На этапе планирования именно такой срок и взяли строители скоропомощного корпуса в Боткинской. "Но опыт возведения инфекционной больницы в Вороновском поселении Новой Москвы показал, что мы можем строить быстрее и без всякой потери качества. Поэтому постараемся и сдадим этот объект не через три, а через два года. В 2022 году корпус сможет принять первых пациентов", - пообещал Рафик Загрутдинов.