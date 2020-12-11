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Рубрика: Общество

Шел Саша по шоссе

В Подмосковье открылся центр патологии речи
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8334)
В подмосковный центр патологии речи и нейрореабилитации восьмилетний Саша Морозов попал после того, как в родной Балашихе прошел всех врачей. У мальчишки были проблемы с концентрацией и вниманием - их хватало буквально на 15 минут урока, а дальше словно заканчивались батарейки. Не успевает, не усваивает, неспособный, говорили про него взрослые. А в центре патологии речи родителей успокоили: все поправимо, Саша - наш пациент.

Этот центр, получивший название "Территория речи", открылся не так давно на базе детской клинической многопрофильной больницы в Мытищах. "Он создан для лечения детей с самыми разными патологиями - задержками речевого развития, заиканием, нарушением внимания, дислексией, дисграфией, ринолалией", - перечисляет главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Подмосковья Нуринисо Одинаева.

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Направляют в Мытищи детей и подростков до 18 лет, с проблемами которых не справились местные логопеды. Раньше в таких случаях врачи советовали родителям обратиться в аналогичный московский центр на Таганке, но его услуги бесплатны только для жителей столицы, остальные лечатся там за деньги.

Теперь же и у жителей области появился столь же высокого уровня долгожданный новый логопедический центр.

Как говорят специалисты "Территории речи", таких детей, как Саша Морозов, немало. "Очень часто родители обращают внимание на быструю утомляемость ребенка, на то, что он отвлекается от уроков, раздражительный, невнимательный. А это как раз та категория детей, которые в детском саду нуждались в занятиях с логопедом, но не занимались", - отмечает руководитель центра патологии речи, главный логопед министерства здравоохранения области Анна Семкина. Родители же замечают неладное и начинают бить тревогу уже в школьном возрасте. Раньше за такими детьми навсегда закреплялось "звание" отстающих. Теперь их успешно лечат.

"Территория речи" начала работать в самый разгар второй волны COVID-19. И врачи очень быстро поняли: надо адаптировать формат работы под суровые ковидные будни. Не всем пациентам удобно добираться в Мытищи, из некоторых муниципалитетов области ехать на занятия нужно по три-четыре часа. Ребенок после такой дороги приезжает уже уставшим и с рассеянным вниманием, к тому же пандемия - не самое удачное время для регулярных путешествий через всю Московскую область.

Лишь первая встреча с врачами проходит очно, затем ежедневные занятия проводят онлайн при помощи возможностей телемедицины

Поэтому работа в центре построена так: дети школьного возраста вместе с родителями приезжают на первое очное занятие, где специалисты определяют проблему и назначают индивидуальную программу лечения. Все остальные занятия специалисты проводят онлайн при помощи возможностей телемедицины.

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По эффективности каждый двухнедельный телемедицинский курс приравнивается к двум-трем месяцам обычных занятий оффлайн. В том числе и потому, что ребенок не утомлен дорогой.

Попадают на "Территорию речи" по направлению участкового педиатра или терапевта. Все лечение здесь бесплатное, по полису ОМС. А для особо сложных случаев есть стационар, где лечатся в основном дошкольники. Малышам нужен очный контроль специалистов.

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