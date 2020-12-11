Пьяный житель ЕАО разгромил банкомат

В городе Облучье пьяный мужчина сломал терминал оплаты в помещении круглосуточного обслуживания банка. Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Еврейской автономной области, полицейским удалось быстро задержать хулигана. Нарушителем оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Объяснить, зачем он решил разгромить банкомат, мужчина не смог.

Сейчас он задержан за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении имущества. Ущерб, причиненный банку, устанавливается.