В ЕАО запретят новогодние корпоративы из-за COVID-19

Отменить новогодние корпоративы и праздничные гуляния из-за распространения COVID-19 решили в Еврейской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

С предложением выступил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Павел Копылов. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе пока остается сложной. Ежедневный прирост заболевших около одного процента. Всего зафиксировано 3 190 случаев COVID-19.

По мнению главы областного Роспотребнадзора, запретить массовые мероприятия надо не только внутри помещений, но и на улице.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн поддержал идею, но отметил, что отметил, что лишить людей права гулять на свежем воздухе нельзя.

"Ограничения в части корпоративных мероприятий будут поддержаны оперативным штабом. Решение в части массовых мероприятий нуждается в дополнительной проработке. Безопасность людей и рекомендации Роспотребнадзора, бесспорно, на первом месте, но мы не можем полностью лишить людей возможности собраться на площади", - отметил Ростислав Гольдштейн.

Он добавил, что в ближайшее время пройдет еще одно заседание, где этот вопрос рассмотрят детально.