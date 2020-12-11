Программа кешбэка за поездки по России продолжится в 2021 году

В 2021 году государственная программа кешбэка за отдых России будет продлена. Об этом на Международной неделе бизнеса в Уфе, проходящей в Уфе 8-11 декабря, сообщил советник президента Российского союза туриндустрии Тимофей Кононенко.

Кризис, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, серьезно ударил по туристической отрасли, но она выстояла благодаря государственной поддержке.

- В частности, речь идет о программе стимулирования поездок или акции с туристическим кешбэком. На мой взгляд, предварительные итоги акции с кешбэком дают достаточно точное представление о состоянии и трендах в российской туриндустрии. По предварительным данным, россияне в рамках акции "Кешбэк за отдых в России" приобрели туров и проживания на 6,5 миллиарда рублей. Участниками этой государственной программы стали около 300 тысяч человек. Государство вернуло им за поездки порядка 1,2 миллиарда рублей, - рассказал Тимофей Кононенко на сессии "Туроперейтинг будущего. Вызовы и реалии".

Участники рынка считают акцию "Кешбэк за отдых в России" очень актуальной, поскольку программа помогла вырасти продажам. В период ее действия, по данным Ростуризма, у основных крупных туроператоров продажи по отношению с аналогичным периодом выросли в среднем на 40 процентов. У агрегаторов рост бронирования составил 10-15 процентов. В целом можно говорить о 60-70-процентном росте продаж крупных участников рынка. При этом доля продаж туров на Новый год составила 32 процента.

В топ новогодних направлений попали курорты Краснодарского края - 42 процента бронирования, Кавказских Минеральных вод - 20 процентов, Урала и Сибири - 13, Крыма - 10, средней полосы России - 6, Подмосковья - 5 процентов.

Кононенко добавил, что пандемия коронавируса повлияла на российских туристов, бронирующих отели. Появился новый тренд - бронировать отели не за месяц, как раньше, а примерно за неделю до поездки, а то и меньше. Причем число бронирований на лето 2021 года больше, чем на весну того же года.

Так, на май следующего года россияне по-прежнему больше всего бронируют такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная поляна, черноморское побережье. Меньшее число бронирований приходится на Сибирь и Урал.