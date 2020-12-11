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11.12.2020 08:58
Рубрика: Власть

Самарские предприятия пищепрома нарастили выработку с нацпроектом

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Сегодня на Богатовском маслоэкстракционном заводе эксперты по бережливому производству и представители министерства промышленности и торговли Самарской области оценили результаты участия предприятия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". На производственной площадке существенно сократились временные затраты и простои, в итоге - выработка выросла сразу на 51 процент.
Предприятие подключилось к нацпроекту для наращивания производства востребованной продукции - масла. Фото: Правительство Самарской области Предприятие подключилось к нацпроекту для наращивания производства востребованной продукции - масла. Фото: Правительство Самарской области
Предприятие подключилось к нацпроекту для наращивания производства востребованной продукции - масла. Фото: Правительство Самарской области

Богатовский маслоэкстракционный завод, который занимается переработкой семян подсолнечника, сои и рапса, стал участником нацпроекта в начале этого года. К слову, это градообразующее предприятие для всего района, здесь работает около 400 сельчан. Фасованная продукция завода пользуется спросом как на оптовых рынках России, так и за рубежом: уже налажены поставки в Китай, Афганистан, Казахстан.

Но у предприятия есть планы по развитию и прежде всего наращиванию производства востребованной продукции: увеличению поставок в более серьезных объемах на внутренний рынок. Именно поэтому завод подключился к реализации нацпроекта, тем более, что участие в нем для компаний бесплатное.

Фото: Правительство Самарской области
Самарские предприятия существенно увеличили производительность труда

В качестве пилотного потока выбрали автоматизированную линию фасовки растительного масла. Эксперты Федерального и центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК ) помогли созданной на предприятии рабочей команде энергичных специалистов найти временные потери на потоке и сориентировали, как улучшить производственный процесс, сократив в том числе трудозатраты. Вместе сделали дорожную карту, кропотливо, с секундомером в руке внедряя принципы бережливого производства.

Благодаря так называемой системе 5С навели порядок в цехе в целом, а также в учете. Для каждого агрегата разработали свои стандарты по наладке и обслуживанию. Все это помогло заметно сократить затрачиваемое время.

- В результате на данном участке производительность повышена. В том числе потому что существенно уменьшилось время по переналадке. Теперь мы достигли той цифры, на которую и планировали выйти, - рассказал начальник участка фасовки масла Юрий Татунов.

Старший руководитель проекта "ФЦК" Константин Пашутин отметил, что по итогам реализации проекта время протекания процесса на потоке снизилось на 31%.

- Снижение незавершенного производства в пилотном потоке составило 32%, и на 51% увеличилась выработка конечного продукта, который производит маслоэкстракционный завод, - подытожил Константин Пашутин.

Полученный опыт по внедрению принципов бережливого производства в ближайшие три года распространят на весь завод.

Фото: Правительство Самарской области
На двух самарских предприятиях подвели итоги нацпроекта

Также Константин Пашутин отметил, что самарские предприятия, которые участвуют в нацпроекте, представляют разные отрасли.

- По всем пилотным завершенным проектам цели были достигнуты, на некоторых предприятиях они даже были превышены, - уточнил эксперт.

К слову, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что повышение производительности труда - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. 86 средних и крупных предприятиях несырьевого сектора участвуют в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", более сотни подали заявки. На ряде производственных площадок благодаря реализации мероприятий по внедрению бережливого производства рост производительности труда достиг 48%.

Справка "РГ":

Предприятие-участник нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" берет на себя обязательства в течение трех лет работать над повышением производительности труда - на 10%, 15%, 30% накопительным итогом по отношению к базовому году. У участников нацпроекта есть возможность привлекать консультантов в сфере бережливого производства. В дальнейшем им будет доступны льготные займы ФРП под 1% на модернизацию оборудования и прочие мероприятия, направленные на повышение выработки. Предприятия также могут рассчитывать на заключение новых экспортных контрактов по итогам прохождения обучения в экспортном акселераторе. Предоставляется возможность переобучения сотрудников по линии центров занятости, а также бесплатное обучение управленческих кадров по программе "Лидеры производительности".

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