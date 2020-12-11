Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России

Температурные аномалии ожидаются в ближайшие дни на востоке европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что в Татарстане будет на 17 градусов холоднее нормы.

По его словам, в Оренбургской области до 15 декабря среднесуточные температуры будут ниже климатической нормы на 9 градусов, такая же погода и в Ульяновской области. В Татарстане с 11 по 14 декабря аномальные холода со среднесуточной температурой ниже нормы на 9-17 градусов, пишет РИА Новости.

Вильфанд также сообщил, что до 12 декабря в Нижегородской и Кировской областях, в Марий Эл, Мордовии и Чувашии также будет очень холодно, среднесуточные температуры опустятся ниже нормы на 7 градусов. "На востоке Европейской территории России такая холодная погода, и никуда от этого не денешься", - заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве ночь со среды на четверг стала самой холодной с начала зимы. Опорная станция ВДНХ зафиксировала понижение температуры воздуха до -12,6. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы и области Татьяны Поздняковой, среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 3-5 градусов.