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11.12.2020 13:17
Рубрика: Происшествия

На Алтае осудили чиновника за хищение у Минобороны 18 миллионов рублей

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Бывший гендиректор Славгородского радиозавода Игорь Хроменков признан виновным в присвоении более 18 миллионов рублей. Решением Славгородского городского суда его лишили свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. По информации "РГ", подсудимый вплоть до 9 декабря нынешнего года работал начальником отдела газификации в управлении ЖКХ Минстроя Алтайского края.

В 2010 году между Министерством обороны РФ и ОАО "Славгородский завод радиоаппаратуры" был заключен государственный контракт на сумму более 88 миллионов рублей. Контракт предполагал разработку подвижного комплекса связи, считавшегося на то время передовым средством связи между передвижными военными станциями. По условиям госконтракта, ОАО "СЗР" должно было изготовить и оборудовать модулями связи два армейских КАМАЗа.

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По материалам дела, Хроменков, собиравшийся перейти на новое место работы, стал учредителем московской фирмы ООО "ВЭД Сервис" и заключил от имени ОАО "СЗР" фиктивный договор с данной организацией, которая никогда не участвовала в разработке военных модулей, на общую сумму 19,05 миллиона рублей. Перечисленные на счета "ВЭД сервис" деньги под видом фиктивных сделок (возврат займа, купли-продажи и др.) были с помощью фирм-однодневок выведены в оффшоры на Кипре. При этом Славгородский радиозавод в то время находился в тяжелом экономическом положении (из этого пике завод так и не смог выйти, сейчас на его месте руины).

Когда в конце 2011 года настало время отчитаться по исполнению госконтракта, Хроменков под предлогом проведения научных испытаний позаимствовал в воронежском ОАО "Концерн "Созвездие" необходимые модули. И договорился с бывшим начальником военного представительства Министерства обороны РФ о том, чтобы тот при приемке изготовленных Славгородским радиозаводом машин указал на полную комплектацию изделий.

В 2014 году эти машины - естественно, уже без модульных блоков, которые пришлось вернуть в "Созвездие", - были переданы представителям Минобороны России и направлены в Серпухов, в филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого. Там и выяснилось, что ниши для измерительных блоков пусты. Следствие установило: формуляры, по которым производилась приемка, были сфальсифицированы в 2014 году сотрудниками завода по указанию Хроменкова. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Славгородский городской суд постановил в счет возмещения ущерба взыскать с Хроменкова в пользу Минобороны РФ 18 миллионов 630 тысяч рублей. Он вину не признал и, вероятнее всего, обжалует приговор.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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